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Авто

В Італії презентували велике сімейне авто із заводським ГБО за 31 000 євро (фото)

Evo Spazio, новий Evo Spazio, мінівен Evo
Evo Spazio вирізняється незвичним дизайном

Evo Spazio — 4,85-метровий сімейний мінівен із нестандартним дизайном та багатим оснащенням. Його 177-сильний турбомотор можна доповнити ГБО.

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На автошоу в Турині дебютував новий Evo Spazio. Сімейний мінівен вийде на європейський ринок у першій половині 2025 року та коштуватиме від 31 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

мінівен Evo Spazio, новий Evo Spazio, мінівен Evo Fullscreen
Авто оснащене 177-сильним турбомотором

Мінівен Evo Spazio не є новою розробкою – це європейська версія Dongfeng Forthing Yacht. Річ у тім, що під брендом Evo в Італії збирають автомобілі кількох різних китайських марок.

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Новий Evo Spazio – великий сімейний мінівен довжиною 4,85 м і з колісною базою 2,9 м. Авто вирізняється оригінальним дизайном із широкою решіткою радіатора, вигнутими Г-побідними фарами та ліхтарями складної форми.

салон Evo Spazio, новий Evo Spazio, мінівен Evo Fullscreen
На передній панелі встановлено двосекційний дисплей

Салон Evo Spazio розрахований на сім місць. На передній панелі встановлений двосекційний дисплей. Комплектація включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід сидінь першого та другого ряду, підігрів і вентиляцію передніх крісел.

салон Evo Spazio, новий Evo Spazio, мінівен Evo Fullscreen
Крісла другого ряду отримали електропривід

Мінівен Evo Spazio вийде на ринок із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 177 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Примітно, що за доплату доступне заводське ГБО.

До речі, нещодавно General Motors презентували сімейний електровен за $10 000.

Також Фокус розповідав, що в Європі зявився дешевий електрокар Dongfeng.