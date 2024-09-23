В Італії презентували велике сімейне авто із заводським ГБО за 31 000 євро (фото)

Evo Spazio — 4,85-метровий сімейний мінівен із нестандартним дизайном та багатим оснащенням. Його 177-сильний турбомотор можна доповнити ГБО.

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На автошоу в Турині дебютував новий Evo Spazio. Сімейний мінівен вийде на європейський ринок у першій половині 2025 року та коштуватиме від 31 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Авто оснащене 177-сильним турбомотором

Мінівен Evo Spazio не є новою розробкою – це європейська версія Dongfeng Forthing Yacht. Річ у тім, що під брендом Evo в Італії збирають автомобілі кількох різних китайських марок.

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Новий Evo Spazio – великий сімейний мінівен довжиною 4,85 м і з колісною базою 2,9 м. Авто вирізняється оригінальним дизайном із широкою решіткою радіатора, вигнутими Г-побідними фарами та ліхтарями складної форми.

На передній панелі встановлено двосекційний дисплей

Салон Evo Spazio розрахований на сім місць. На передній панелі встановлений двосекційний дисплей. Комплектація включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід сидінь першого та другого ряду, підігрів і вентиляцію передніх крісел.

Крісла другого ряду отримали електропривід

Мінівен Evo Spazio вийде на ринок із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 177 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Примітно, що за доплату доступне заводське ГБО.

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