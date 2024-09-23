В Италии презентовали большое семейное авто с заводским ГБО за 31 000 евро (фото)
Evo Spazio — 4,85-метровый семейный минивэн с нестандартным дизайном и богатым оснащением. Его 177-сильный турбомотор можно дополнить ГБО.
На автошоу в Турине дебютировал новый Evo Spazio. Семейный минивэн выйдет на европейский рынок в первой половине 2025 года и будет стоить от 31 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Минивэн Evo Spazio не является новой разработкой — это европейская версия Dongfeng Forthing Yacht. Дело в том, что под брендом Evo в Италии собирают автомобили нескольких разных китайских марок.Важно
Новый Evo Spazio — большой семейный минивэн длиной 4,85 м и с колесной базой 2,9 м. Авто отличается оригинальным дизайном с широкой решеткой радиатора, изогнутыми Г-образными фарами и фонарями сложной формы.
Салон Evo Spazio рассчитан на семь мест. На передней панели установлен двухсекционный дисплей. Комплектация включает панорамную крышу, климат-контроль, электропривод сидений первого и второго ряда, подогрев и вентиляцию передних кресел.
Минивэн Evo Spazio выйдет на рынок с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Примечательно, что за доплату доступно заводское ГБО.
Кстати, недавно General Motors презентовали семейный электровен за $10 000.
Также Фокус рассказывал, что в Европе появился дешевый электрокар Dongfeng.