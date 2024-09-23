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Авто

В Италии презентовали большое семейное авто с заводским ГБО за 31 000 евро (фото)

Evo Spazio, новый Evo Spazio, минивэн Evo
Evo Spazio отличается необычным дизайном

Evo Spazio — 4,85-метровый семейный минивэн с нестандартным дизайном и богатым оснащением. Его 177-сильный турбомотор можно дополнить ГБО.

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На автошоу в Турине дебютировал новый Evo Spazio. Семейный минивэн выйдет на европейский рынок в первой половине 2025 года и будет стоить от 31 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

минивэн Evo Spazio, новый Evo Spazio, минивэн Evo Fullscreen
Авто оснащено 177-сильным турбомотором

Минивэн Evo Spazio не является новой разработкой — это европейская версия Dongfeng Forthing Yacht. Дело в том, что под брендом Evo в Италии собирают автомобили нескольких разных китайских марок.

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Новый Evo Spazio — большой семейный минивэн длиной 4,85 м и с колесной базой 2,9 м. Авто отличается оригинальным дизайном с широкой решеткой радиатора, изогнутыми Г-образными фарами и фонарями сложной формы.

салон Evo Spazio, новый Evo Spazio, минивэн Evo Fullscreen
На передней панели установлен двухсекционный дисплей

Салон Evo Spazio рассчитан на семь мест. На передней панели установлен двухсекционный дисплей. Комплектация включает панорамную крышу, климат-контроль, электропривод сидений первого и второго ряда, подогрев и вентиляцию передних кресел.

салон Evo Spazio, новый Evo Spazio, минивэн Evo Fullscreen
Кресла второго ряда получили электропривод

Минивэн Evo Spazio выйдет на рынок с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Примечательно, что за доплату доступно заводское ГБО.

Кстати, недавно General Motors презентовали семейный электровен за $10 000.

Также Фокус рассказывал, что в Европе появился дешевый электрокар Dongfeng.