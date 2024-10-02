В Италии презентовали недорогой молодежный кроссовер с заводским ГБО (фото)

Новый Sportequipe 6 GT — 4,6-метровый кроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Модель предлагают со 185-сильным турбомотором и заводским ГБО.

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В Турине дебютировал новый Sportequipe 6 GT. Компактный молодежный кроссовер выйдет на европейский рынок до конца нынешнего года и стоить 30 900 — 32 900 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Невысокая цена Sportequipe 6 GT обусловлена тем, что этот "итальянец" на самом деле является китайским Jetour Dashing от Chery, который продается в Украине. Бренд Sportequipe принадлежит компании DR Automobiles, которая наладила сборку авто из Китая для ЕС в Италии.

Авто оснащено 185-сильным турбомотором

Новый Sportequipe 6 GT — обтекаемый 4,6-метровый кроссовер с выраженным "носом", тоненькими двухуровневыми фарами и выдвижными дверными ручками.

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В салоне установлены небольшой цифровой щиток приборов и крупный центральный тачскрин. В базовой комплектации есть беспроводная зарядка смартфонов, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон и удержания в полосе движения.

В основе авто лежит китайский Jetour Dashing

Кроссовер Sportequipe 6 GT доступен только с 1,6-литровым 185-сильным турбомотором, хотя в линейке Jetour Dashing больше модификаций. За доплату доступно заводское ГБО. Авто получило 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и передний привод.

Кстати, недавно компания DR Automobiles презентовала и недорогой семейный минивэн.

Также Фокус писал, что на украинский рынок выйдет недорогой внедорожник Jetour T2.