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Авто

Chery показали электрифицированный кроссовер за $18 500 с запасом хода 1300 км (фото)

Jetour Shanhai L7, новый Jetour Shanhai L7, кроссовер Jetour
Фото: autohome.com.cn | Jetour Shanhai L7 отличается оригинальным дизайном передней части

Новый Jetour Shanhai L7 — недорогой 4,7-метровый кроссовер с оригинальным дизайном. Модель оснащена гибридной установкой и способна проехать 120 км на электротяге.

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В Китае дебютировал новый Jetour Shanhai L7. Семейный кроссовер от Chery поступает в продажу по цене от 129 800 юаней ($18 500). Об этом рассказывает сайт Autohome.

Кроссовер является электрифицированной версией Jetour X70 Plus, который представлен на украинском рынке. Две модели очень похожи в профиль, однако новый Jetour Shanhai L7 отличается новой передней частью без радиаторной решетки и с тоненькой оптикой. К тому же, он несколько больше по размерам.

Jetour Shanhai, новый Jetour Shanhai L7, кроссовер Jetour Fullscreen
Кроссовер оснащен гибридной установкой
Фото: autohome.com.cn

Габариты Jetour Shanhai L7:

  • длина — 4749 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1720 мм;
  • колесная база — 2745 мм.
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В салоне на передней панели установлен сдвоенный дисплей, а переключатели климат-контроля — сенсорные. У кресел заднего ряда регулируется угол наклона спинки.

салон Jetour Shanhai L7, новый Jetour Shanhai L7, кроссовер Jetour Fullscreen
На передней панели установлен сдвоенный дисплей
Фото: autohome.com.cn

Топовая версия Jetour Shanhai L7 довольно богато оснащена — есть камеры кругового обзора, парктроник, система полуавтономного движения, панорамная крыша, электропривод, подогрев и вентиляция передних кресел.

Кроссовер Jetour Shanhai L7 оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой четверки на 156 л. с. и 272-сильного электромотора.

салон Jetour Shanhai, новый Jetour Shanhai L7, кроссовер Jetour Fullscreen
Цена кроссовера стартует с $18 500
Фото: autohome.com.cn

Аккумуляторная батарея на 19,4 кВт∙ч позволяет проехать до 120 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Jetour Dashing вышел на европейский рынок под новым брендом.

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