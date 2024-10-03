Chery показали электрифицированный кроссовер за $18 500 с запасом хода 1300 км (фото)
Новый Jetour Shanhai L7 — недорогой 4,7-метровый кроссовер с оригинальным дизайном. Модель оснащена гибридной установкой и способна проехать 120 км на электротяге.
В Китае дебютировал новый Jetour Shanhai L7. Семейный кроссовер от Chery поступает в продажу по цене от 129 800 юаней ($18 500). Об этом рассказывает сайт Autohome.
Кроссовер является электрифицированной версией Jetour X70 Plus, который представлен на украинском рынке. Две модели очень похожи в профиль, однако новый Jetour Shanhai L7 отличается новой передней частью без радиаторной решетки и с тоненькой оптикой. К тому же, он несколько больше по размерам.
Габариты Jetour Shanhai L7:
- длина — 4749 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1720 мм;
- колесная база — 2745 мм.
В салоне на передней панели установлен сдвоенный дисплей, а переключатели климат-контроля — сенсорные. У кресел заднего ряда регулируется угол наклона спинки.
Топовая версия Jetour Shanhai L7 довольно богато оснащена — есть камеры кругового обзора, парктроник, система полуавтономного движения, панорамная крыша, электропривод, подогрев и вентиляция передних кресел.
Кроссовер Jetour Shanhai L7 оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой четверки на 156 л. с. и 272-сильного электромотора.
Аккумуляторная батарея на 19,4 кВт∙ч позволяет проехать до 120 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.
Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Jetour Dashing вышел на европейский рынок под новым брендом.
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