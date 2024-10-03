Chery показали электрифицированный кроссовер за $18 500 с запасом хода 1300 км (фото)

Новый Jetour Shanhai L7 — недорогой 4,7-метровый кроссовер с оригинальным дизайном. Модель оснащена гибридной установкой и способна проехать 120 км на электротяге.

Related video

В Китае дебютировал новый Jetour Shanhai L7. Семейный кроссовер от Chery поступает в продажу по цене от 129 800 юаней ($18 500). Об этом рассказывает сайт Autohome.

Кроссовер является электрифицированной версией Jetour X70 Plus, который представлен на украинском рынке. Две модели очень похожи в профиль, однако новый Jetour Shanhai L7 отличается новой передней частью без радиаторной решетки и с тоненькой оптикой. К тому же, он несколько больше по размерам.

Кроссовер оснащен гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

Габариты Jetour Shanhai L7:

длина — 4749 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1720 мм;

колесная база — 2745 мм.

Важно

Новый кроссовер Chery оказался недорогим клоном Range Rover (фото)

В салоне на передней панели установлен сдвоенный дисплей, а переключатели климат-контроля — сенсорные. У кресел заднего ряда регулируется угол наклона спинки.

На передней панели установлен сдвоенный дисплей Фото: autohome.com.cn

Топовая версия Jetour Shanhai L7 довольно богато оснащена — есть камеры кругового обзора, парктроник, система полуавтономного движения, панорамная крыша, электропривод, подогрев и вентиляция передних кресел.

Кроссовер Jetour Shanhai L7 оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой четверки на 156 л. с. и 272-сильного электромотора.

Цена кроссовера стартует с $18 500 Фото: autohome.com.cn

Аккумуляторная батарея на 19,4 кВт∙ч позволяет проехать до 120 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Jetour Dashing вышел на европейский рынок под новым брендом.

Также мы писали о 300-сильном плагин-гибриде Mitsubishi Outlander с расходом 0,8 л/100 км.