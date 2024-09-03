У Китаї представили "сухопутний авіаносець" із летючим авто в багажнику (відео)

Комплекс Xpeng Land Aircraft Carrier складається із електричного фургона-носія та безпілотного летючого автомобіля. Виробництво "сухопутного авіаносця" планують почати в 2026 році.

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Xpeng презентував у Китаї модульний летючий автомобіль. У листопаді він здійснить свій перший політ, після чого почнуться попередні продажі комплексу за ціною приблизно у 2 млн юанів ($280 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Шестиколісний фургон нагадує Tesla Cybertruck Фото: CarNewsChina

Свій проєкт у Xpeng називають Land Aircraft Carrier ("сухопутний авіаносець"). Він складається із самого летючого авто та носія, який може його перевозити.

Цим носієм є тривісний фургон довжиною 5,5 м і шириною 2 м. Своїм рубаним дизайном він дещо нагадує пікап Tesla Cybertruck.

Летюче авто може перевозити двох осіб Фото: CarNewsChina

Летюче авто Xpeng перевозиться в багажнику фургона, також там облаштовано п’ятимісний салон. Машина обладнана електромоторами, 800-вольтною батареєю і бензиновим генератором. Загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1000 км, а зарядка батареї на 80% займає 18 хвилин.

Характеристики самого летючого авто Xpeng поки що тримають у секреті. Відомо лише, що це безпілотний двомісний квадрокоптер із вертикальними злетом та посадкою.

Новий Xpeng Land Aircraft Carrier планують запустити у виробництво з 2026 року. Щороку збираються випускати по 10 000 таких "сухопутних авіаносців".

Між іншим, недавно Xpeng презентував бюджетний електрокар за $13 700 із запасом ходу 600 км.

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