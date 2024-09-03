Преемник SsangYong Actyon выходит на рынок: комплектации и цены (фото)

В отличие от рамного предшественника, новый Actyon является спортивным кроссовером. У авто богатое оснащение, а также просторные салон и багажник.

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На европейский рынок выходит новый KGM Actyon. Кроссовер будет стоить от 37 450 евро. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Преемник SsangYong Actyon с сентября начнут продавать в Польше и Германии, а со временем он ожидается и в других европейских странах. Кроссовер вполне может появиться и в Украине, ведь южнокорейский производитель после смены названия с SsangYong на KGM вернулся на наш рынок.

Кроссовер дебютировал со 163-сильным турбомотором Фото: SsangYong

Напомним, что новый Actyon — это уже не рамный внедорожник, а 4,7-метровый кроссовер в спортивном стиле на базе модели Torres. Он имеет большой (668-1568 л) багажник.

Модель дебютировала с 1,5-литровым 163-сильным турбомотором и доступна с механической или автоматической КПП, передним или полным приводом. Максимальная скорость составляет 191-194 км/ч, а средний расход топлива — 7,9-9,0 л/100 км.

На передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея Фото: SsangYong

Кроссовер KGM Actyon в Европе довольно богато оснащен. Базовый вариант получил два 12,3-дюймовых дисплея в салоне, а также двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, камеру, датчики дождя и света, электропривод и вентиляцию передних кресел, подогрев всех сидений, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Кроссовер имеет просторный салон Фото: SsangYong

Топовый KGM Actyon Wild (от 45 180 евро) добавляет кожаный салон, подогрев руля, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника и контроль "слепых" зон.

Между прочим, недавно на европейский рынок вышел недорогой кроссовер KGM с большим багажником.

Также Фокус рассказывал, что в Европе появился электромобиль за 16 000 евро с запасом хода 400 км.