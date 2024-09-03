В Китае представили "сухопутный авианосец" с летающим авто в багажнике (видео)
Комплекс Xpeng Land Aircraft Carrier состоит из электрического фургона-носителя и беспилотного летающего автомобиля. Производство "сухопутного авианосца" планируют начать в 2026 году.
Xpeng презентовал в Китае модульный летающий автомобиль. В ноябре он совершит свой первый полет, после чего начнутся предварительные продажи комплекса по цене примерно 2 млн юаней ($280 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Свой проект в Xpeng называют Land Aircraft Carrier ("сухопутный авианосец"). Он состоит из самого летающего авто и носителя, который может его перевозить.
Этим носителем является трехосный фургон длиной 5,5 м и шириной 2 м. Своим рубленым дизайном он несколько напоминает пикап Tesla Cybertruck.
Летающее авто Xpeng перевозится в багажнике фургона, также там обустроен пятиместный салон. Машина оборудована электромоторами, 800-вольтовой батареей и бензиновым генератором. Общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1000 км, а зарядка батареи на 80% занимает 18 минут.
Характеристики самого летающего авто Xpeng пока держат в секрете. Известно лишь, что это беспилотный двухместный квадрокоптер с вертикальными взлетом и посадкой.
Новый Xpeng Land Aircraft Carrier планируют запустить в производство с 2026 года. Ежегодно собираются выпускать по 10 000 таких "сухопутных авианосцев".
Между прочим, недавно Xpeng презентовал бюджетный электрокар за $13 700 с запасом хода 600 км.
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