В Китае представили "сухопутный авианосец" с летающим авто в багажнике (видео)

Комплекс Xpeng Land Aircraft Carrier состоит из электрического фургона-носителя и беспилотного летающего автомобиля. Производство "сухопутного авианосца" планируют начать в 2026 году.

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Xpeng презентовал в Китае модульный летающий автомобиль. В ноябре он совершит свой первый полет, после чего начнутся предварительные продажи комплекса по цене примерно 2 млн юаней ($280 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Шестиколесный фургон напоминает Tesla Cybertruck Фото: CarNewsChina

Свой проект в Xpeng называют Land Aircraft Carrier ("сухопутный авианосец"). Он состоит из самого летающего авто и носителя, который может его перевозить.

Этим носителем является трехосный фургон длиной 5,5 м и шириной 2 м. Своим рубленым дизайном он несколько напоминает пикап Tesla Cybertruck.

Летающее авто может перевозить двух человек Фото: CarNewsChina

Летающее авто Xpeng перевозится в багажнике фургона, также там обустроен пятиместный салон. Машина оборудована электромоторами, 800-вольтовой батареей и бензиновым генератором. Общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1000 км, а зарядка батареи на 80% занимает 18 минут.

Характеристики самого летающего авто Xpeng пока держат в секрете. Известно лишь, что это беспилотный двухместный квадрокоптер с вертикальными взлетом и посадкой.

Новый Xpeng Land Aircraft Carrier планируют запустить в производство с 2026 года. Ежегодно собираются выпускать по 10 000 таких "сухопутных авианосцев".

Между прочим, недавно Xpeng презентовал бюджетный электрокар за $13 700 с запасом хода 600 км.

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