Бензин, гібрид або електро: Chery презентували недорогий кросовер для Європи (фото)

Новий Jaecoo J5 — експортний компактний кросовер із багатим оснащенням та великим багажником. Модель випускатимуть у бензиновій, плагін-гібридній та електричній версіях.

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У Китаї представили новий Jaecoo J5. Компактний бюджетний кросовер від Chery почнуть виробляти у 2025 році. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Jaecoo J5 – нова експортна модель. Її планують продавати в Європі, також авто з’явиться на ринках країн Азії та Південної Америки.

Кросовер випускатимуть у бензиновій, плагін-гібридній та електричній модифікаціях Фото: Chery

Дизайн Jaecoo J5 витриманий у фірмовому стилі бренду. У нього широка прямокутна решітка радіатора, продовгуваті фари та виштамповки на боковинах. У основі авто лежить платформа Chery Tiggo 4 Pro.

Розміри Jaecoo J5 2025:

довжина – 4380 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2620 мм.

Авто отримало великий портретний тачскрін Фото: Chery

У салоні Chery Jaecoo J5 встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 13,2-дюймовий тачскрін портретного формату. Важіль КПП помітили на кермову колонку. Об’єм багажника становить 480-1180 л.

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Базова комплектація Jaecoo J5 включає панорамний дах, 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, Apple CarPlay і Android Auto, підігрів крісел та керма.

Китайський кросовер Jaecoo J5 зі старту запропонують із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 197 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід може бути переднім або повним.

Об"єм багажника становить 480-1180 л Фото: Chery

Згодом з’явиться 204-сильний електромобіль Jaecoo J5 із батареєю на 67 кВт∙год. А ще пізніше запропонують плагін-гібрид із 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором.

До речі, недавно дебютував недорогий електрифікований кросовер Chery із запасом ходу 1300 км.

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