Бензин, гібрид або електро: Chery презентували недорогий кросовер для Європи (фото)
Новий Jaecoo J5 — експортний компактний кросовер із багатим оснащенням та великим багажником. Модель випускатимуть у бензиновій, плагін-гібридній та електричній версіях.
У Китаї представили новий Jaecoo J5. Компактний бюджетний кросовер від Chery почнуть виробляти у 2025 році. Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер Jaecoo J5 – нова експортна модель. Її планують продавати в Європі, також авто з’явиться на ринках країн Азії та Південної Америки.
Дизайн Jaecoo J5 витриманий у фірмовому стилі бренду. У нього широка прямокутна решітка радіатора, продовгуваті фари та виштамповки на боковинах. У основі авто лежить платформа Chery Tiggo 4 Pro.
Розміри Jaecoo J5 2025:
- довжина – 4380 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 1650 мм;
- колісна база – 2620 мм.
У салоні Chery Jaecoo J5 встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 13,2-дюймовий тачскрін портретного формату. Важіль КПП помітили на кермову колонку. Об’єм багажника становить 480-1180 л.
Базова комплектація Jaecoo J5 включає панорамний дах, 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, Apple CarPlay і Android Auto, підігрів крісел та керма.
Китайський кросовер Jaecoo J5 зі старту запропонують із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 197 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід може бути переднім або повним.
Згодом з’явиться 204-сильний електромобіль Jaecoo J5 із батареєю на 67 кВт∙год. А ще пізніше запропонують плагін-гібрид із 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором.
До речі, недавно дебютував недорогий електрифікований кросовер Chery із запасом ходу 1300 км.
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