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Авто

Geely выпустили недорогой кроссовер для бездорожья с оригинальным дизайном (фото)

Geely Cowboy, новый Geely Cowboy, Geely Cowboy 2025
Фото: Geely | Geely Cowboy — внедорожная версия модели Icon

Geely Cowboy получил массивный пластиковый обвес и внедорожные шины, а на его крыше установили багажник. Под капотом — 178-сильный турбомотор от Volvo.

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В Китае запустили в производство новый Geely Cowboy. Брутальный кроссовер подготовили для бездорожья и будут продавать по цене примерно 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geely Cowboy 2025, новый Geely Cowboy, Geely Cowboy, Geely Cowboy Fullscreen
Кроссовер получил массивный обвес и внедорожные шины
Фото: Geely

Кроссовер Geely Cowboy — экстремальная внедорожная версия оригинальной модели Icon. Он отличается более массивными бамперами, пластиковым обвесом и большими внедорожными шинами. На крыше установили дополнительную оптику и багажник грузоподъемностью 50 кг, а к двери багажника прикрепили бокс для мелких вещей.

Салон Geely Cowboy 2025, новый Geely Cowboy, Geely Cowboy, Geely Cowboy Fullscreen
В салоне изменили отделку
Фото: Geely

Размеры Geely Cowboy 2025:

  • длина — 4442 мм;
  • ширина — 1860 мм;
  • высота — 1770 мм;
  • колесная база — 2640 мм.
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Салон Geely Cowboy отделали более износостойкими материалами — искусственной кожей и джинсом. Водительское кресло получило электропривод. На передней панели установлено два дисплея.

салон Geely Cowboy, новый Geely Cowboy, Geely Cowboy 2025 Fullscreen
Водительское кресло получило электропривод
Фото: Geely

Новый Geely Cowboy оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 178 л. с. разработки Volvo. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями спринт до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о новом экспортном кроссовере Geely с расходом 4,9 л на 100 км.

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