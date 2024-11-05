Geely та Volvo випустили електрокросовер за ціною "Дастера" із запасом ходу 420 км (фото)
Найдешевший електрокросовер Zeekr X оснащений 272-сильним мотором і здатен розігнатися до сотні за 5,8 с. Запас ходу становить 420 км.
Електромобіль Zeekr X отримав нову початкову версію. Кросовер від Geely надходить у продаж в Китаї за ціною від 149 900 юанів ($21 000), а з урахуванням урядової субсидії – 134 900 юанів ($19 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Головна відмінність базового Zeekr X – менша літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 49 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 420 км.
Електромотор на 272 к. с. і 343 Н∙м (він встановлений на задній вісі) залишився без змін. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с.
Відрізнити базовий електрокросовер Zeekr X можна лише за інакшими 18-дюймовими дисками. Крім того, у палітру додали чорний колір.
Випустити доступну версію вирішили через низький попит на новий Zeekr X у Китаї. Із травня 2023 по вересень 2024 року на батьківщині продали лише 28 926 авто – менше, ніж відправили на експорт.
Нагадаємо, що компактний електрокросовер Zeekr X – китайський побратим Volvo EX30, який використовує його платформу та силові установки. Модель також пропонують із батареєю на 66 кВт∙год, а топовий варіант отримав 428-сильну повнопривідну установку.
До речі, нещодавно презентували оригінальний електричний мінівен Zeekr Mix.
Також Фокус писав, що в Європі дебютував старший брат Zeekr X.