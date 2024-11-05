Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Geely та Volvo випустили електрокросовер за ціною "Дастера" із запасом ходу 420 км (фото)

Zeekr X 2025, Zeekr X, новий Zeekr X, електромобіль Zeekr, кросовер Zeekr, електрокросовер Zeekr
Фото: Geely | Zeekr X отримав нову версію за $19 000

Найдешевший електрокросовер Zeekr X оснащений 272-сильним мотором і здатен розігнатися до сотні за 5,8 с. Запас ходу становить 420 км.

Related video

Електромобіль Zeekr X отримав нову початкову версію. Кросовер від Geely надходить у продаж в Китаї за ціною від 149 900 юанів ($21 000), а з урахуванням урядової субсидії – 134 900 юанів ($19 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Головна відмінність базового Zeekr X – менша літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 49 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 420 км.

Салон Zeekr X, новий Zeekr X, електромобіль Zeekr, кросовер Zeekr, електрокросовер Zeekr Fullscreen
Запас ходу електрокара становить 420 км
Фото: Geely

Електромотор на 272 к. с. і 343 Н∙м (він встановлений на задній вісі) залишився без змін. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с.

Відрізнити базовий електрокросовер Zeekr X можна лише за інакшими 18-дюймовими дисками. Крім того, у палітру додали чорний колір.

Важливо
Geely показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)
Geely показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

Випустити доступну версію вирішили через низький попит на новий Zeekr X у Китаї. Із травня 2023 по вересень 2024 року на батьківщині продали лише 28 926 авто – менше, ніж відправили на експорт.

Нагадаємо, що компактний електрокросовер Zeekr X – китайський побратим Volvo EX30, який використовує його платформу та силові установки. Модель також пропонують із батареєю на 66 кВт∙год, а топовий варіант отримав 428-сильну повнопривідну установку.

До речі, нещодавно презентували оригінальний електричний мінівен Zeekr Mix.

Також Фокус писав, що в Європі дебютував старший брат Zeekr X.