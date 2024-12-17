На европейский рынок выходит мощный конкурент Tesla от Geely и Volvo (фото)

Электромобиль Zeekr 7X в Европе будут предлагать в версиях на 421 и 638 сил. Запас хода кроссовера в более мощной версии составляет 615 км.

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Новый Zeekr 7X начинают продавать в Европе. На электрический кроссовер уже принимают заказы, а первые авто поставят летом 2025 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Изначально электромобиль Zeekr 7X будет продаваться в трех европейских странах, причем цены на модель там разнятся. В Норвегии кроссовер стоит от 539 900 крон (46 000 евро), в Швеции — 579 000 крон (50 500 евро), а в Нидерландах — 52 990 евро.

Электрокроссовер будет доступен в версиях на 421 и 639 сил Фото: Zeekr

Базовая комплектация Zeekr 7X включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью, 16-дюймовый тачскрин, электропакет, подогрев и вентиляцию кресел, систему полуавтономного движения.

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Напомним, что новый Zeekr 7X — 4,8-метровый электрокроссовер, который бросит вызов Tesla Model Y. Как и все автомобили электрического бренда Geely, он создан совместно специалистов Volvo.

Электрокроссовер Zeekr 7X в Европе предложат в заднеприводной 421-сильной и полноприводной 639-сильной модификациях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 3,8 с.

Европейская версия модели богато оснащена Фото: Zeekr

На выбор предложат батареи на 75 и 100 кВт∙ч. Запас хода пока объявили для 639-сильной версии с большей батареей — 615 км.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре Zeekr 7X поддерживает сверхбыструю зарядку: пополнить заряд батареи на 80% можно за 13-16 минут.

Кстати, недавно дебютировал дешевый электрокроссовер Zeekr по цене "Дастера".

Также Фокус писал, что на рынок выходит электрокар от Volvo с запасом хода 700 км.