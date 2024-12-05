На рынок выходит стильный электрокроссовер от Volvo с запасом хода более 700 км (фото)

Электромобиль Polestar 3 Single Motor Long Range оснащен 299-сильным мотором и большой батареей на 111 кВт∙ч. Он стартует до сотни за 7,8 с и способен преодолеть более 700 км без подзарядки.

Линейку Polestar 3 2025 пополнила самая "дальнобойная" модификация Single Motor Long Range. Электрокроссовер от Volvo поступает в продажу в Европе по цене от 78 590 евро и является самым доступным вариантом модели. Его подробности опубликовали на сайте Polestar.

Электрокроссовер оснащен 299-сильным мотором Фото: Polestar

Новый Polestar 3 Single Motor Long Range оснащен одним мотором на задней оси, который развивает 299 л.с. и 490 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Важно

Geely и Volvo выпустили электрокроссовер по цене "Дастера" с запасом хода 420 км (фото)

Как и все электромобили Polestar 3, одномоторный вариант получил батарею емкостью 111 кВт∙ч. Его запас хода составляет 706 км, тогда как более мощные полноприводные модификации способны преодолеть 567-636 км без подзарядки. Зарядить электрокар на 80% в быстром режиме можно за 30 минут.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: Volvo

Базовый электромобиль Polestar 3 довольно богато оснащен. В его салоне установлен 14,5-дюймовый портретный тачскрин, также есть 20-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропакет, камера, подогрев кресел, 300-ваттная акустика с 10 динамиками и набор систем безопасности.

Ранее Фокус рассказывал о премиальном французском электромобиле с запасом хода 750 км.

Также мы писали о дешевом электрокаре от General Motors за $6900.