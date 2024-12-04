На рынок выходит недорогой электромобиль от General Motors за $6900 (фото)

Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV достигает всего 3,2 м в длину и стоит от $6900. Хэтчбек получил 40-сильный мотор, а его запас хода составляет 205 км.

Миниатюрный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV второго поколения получил пятидверную версию. Хэтчбек поступает в продажу в Китае по цене от 50 000 юаней ($6900). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар стоит от $6900 Фото: CarNewsChina

Пятидверный Wuling Hongguang Mini EV разработали при участии специалистов General Motors, как и стандартную модель. Американский концерн является совладельцем бренда Wuling.

Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV сохранил плавные формы кузова и крупные каплевидные фары. Примечательно, что трехдверный и пятидверный хэтчбеки одинаковы по габаритам.

Запас хода электрокара достигает 205 км Фото: CarNewsChina

Размеры Wuling Hongguang Mini EV:

длина — 3256 мм;

ширина — 1510 мм;

высота — 1578 мм;

колесная база — 2190 мм.

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В салоне установлены двухспицевый руль, цифровая панель приборов и 7-дюймовый тачскрин. Топовая версия получила бесключевой доступ, кондиционер и парктроник.

В салоне установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль Wuling Hongguang Mini EV оснащен 40-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. Батарея емкостью 16,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 205 км.

Между прочим, недавно Wuling презентовал недорогой семейный электромобиль.

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