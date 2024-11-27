Запас хода — до 680 км: Mahindra и Volkswagen создали электрокары по цене Duster (видео)

Недорогие электромобили Mahindra предлагаются в версиях мощностью 231 и 286 сил. Запас хода кроссоверов в топовых версиях превышает 600 км.

В Индии представили доступные электромобили Mahindra BE 6e и XEV 9e. Кроссоверы поступят в продажу с февраля-марта 2025 года. О них рассказали на сайте автопроизводителя.

Электрические купе-кроссоверы Mahindra BE 6e и XEV 9e построены на полностью новой платформе INGLO с независимой подвеской всех колес. Их колесная база одинакова — 2775 мм.

Mahindra BE 6e

Новая Mahindra BE 6e — компактный электрический кроссовер стоимостью от 1,89 млн рупий ($22 500). Авто длиной 4,37 м и шириной 1,9 м отличается рубленым дизайном с большими углами наклона стоек крыши. У него оригинальные тоненькие фары и фонари.

Mahindra BE 6e Фото: Mahindra В салоне Mahindra BE 6e установили два дисплея Фото: Mahindra

В салоне Mahindra BE 6e установлены два дисплея на передней панели, а кресла первого ряда разделены высокой консолью. Авто имеет 455-литровый задний и 45-литровый передний багажники.

Mahindra XEV 9e

Электромобиль Mahindra XEV 9e несколько больше — 4,79 м в длину. Купе-кроссовер напоминает младшего брата, однако его дизайн более элегантный — с изогнутой крышей.

Mahindra XEV 9e Фото: Mahindra Фото: Mahindra

В салоне Mahindra XEV 9e — сразу три дисплея на передней панели, а для задних пассажиров доступны съемные планшеты. Кроме того, у нее более крупные багажники: 655-литровый задний и 150-литровый передний. Цена стартует с 2,19 млн рупий ($25 900).

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Электромобили Mahindra, характеристики

Оба авто предлагаются в заднеприводных версиях на 231 и 286 сил. Более мощные варианты стартуют до 100 км/ч за 6,7-6,8 с.

Mahindra XEV 9e получила три экрана на передней панели Фото: Mahindra

На выбор доступны батареи емкостью 59 и 79 кВт∙ч производства Volkswagen. Запас хода Mahindra BE 6e составляет 550-682 км, а XEV 9e — 533-656 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 20 минут.

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