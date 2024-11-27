Запас ходу — до 680 км: Mahindra і Volkswagen створили електрокари за ціною Duster (відео)

Недорогі електромобілі Mahindra пропонують у версіях потужністю 231 і 286 сил. Запас ходу кросоверів у топових версіях перевищує 600 км.

У Індії представили доступні електромобілі Mahindra BE 6e та XEV 9e. Кросовери надійдуть у продаж із лютого-березня 2025 року. Про них розповіли на сайті автовиробника.

Електричні купе-кросовери Mahindra BE 6e і XEV 9e збудовані на повністю новій платформі INGLO із незалежною підвіскою усіх коліс. Їх колісна база однакова – 2775 мм.

Mahindra BE 6e

Нова Mahindra BE 6e – компактний електричний кросовер вартістю від 1,89 млн рупій ($22 500). Авто завдовжки 4,37 м та завширшки 1,9 м вирізняється рубаним дизайном із великими кутами нахилу стійок даху. У нього оригінальні тоненькі фари та ліхтарі.

Mahindra BE 6e Фото: Mahindra У салоні Mahindra BE 6e встановили два дисплеї Фото: Mahindra

У салоні Mahindra BE 6e встановлено два дисплеї на передній панелі, а крісла першого ряду розділені високою консоллю. Авто має 455-літровий задній та 45-літровий передній багажники.

Mahindra XEV 9e

Електромобіль Mahindra XEV 9e дещо більший – 4,79 м у довжину. Купе-кросовер нагадує молодшого брата, проте його дизайн елегантніший – із вигнутим дахом.

Mahindra XEV 9e Фото: Mahindra Фото: Mahindra

У салоні Mahindra XEV 9e – одразу три дисплеї на передній панелі, а для задніх пасажирів доступні знімні планшети. Крім того, у неї більші багажники: 655-літровий задній та 150-літровий передній. Ціна стартує з 2,19 млн рупій ($25 900).

Важливо

На європейський ринок виходить недорогий конкурент Tesla Model Y і VW ID.5 від BYD (фото)

Електромобілі Mahindra, характеристики

Обидва авто пропонують у задньопривідних версіях на 231 і 286 сил. Потужніші варіанти стартують до 100 км/год за 6,7-6,8 с.

Mahindra XEV 9e отримала три екрани на передній панелі Фото: Mahindra

На вибір доступні батареї ємністю 59 і 79 кВт∙год виробництва Volkswagen. Запас ходу Mahindra BE 6e становить 550-682 км, а XEV 9e – 533-656 км. Швидка зарядка на 80% займає 20 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про новий Nissan Leaf 2025, який став кросовером.

Також ми писали про сімейний електрокар від General Motors за $7000.