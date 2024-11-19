Зміниться до невпізнання: новий Nissan Leaf 2025 показали до презентації (фото)

Новий Nissan Leaf 2025 стане компактним кросовером і кардинально зміниться зовні. Запас ходу електромобіля зросте до приблизно 450-500 км.

Опубліковано рендер Nissan Leaf третього покоління. Електрокар дебютує навесні 2025 року, а його виробництво стартує в жовтні. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Зображення створили на основі шпигунських фото та світлин передсерійного концепту Nissan Chill-Out 2021 року. Електромобіль Nissan Leaf кардинально зміниться і стане кросовером.

Концепт Nissan Chill-Out Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf 2025 вирізняється елегантним силуетом із вигнутим дахом, короткими звисами кузова та припіднятою задньою частиною. Авто отримає тоненькі діодні фари.

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Кросовер буде використовувати платформу AMPR-Medium також відому, як CMF-EV. На ній збудовані електрокросовер Nissan Ariya, а також нові Renault Megane і Scenic. Очікуються модифікації з переднім та повним приводом.

Також відомо, що завдяки новій батареї запас ходу Nissan Leaf 2025 виросте приблизно на 25-30% і сягне 450-500 км. Крім того, електрокар отримає функцію двонаправленої зарядки, тобто зможе живити електроприлади.

Між іншим нещодавно Nissan презентував великий електричний седан, який стане недорогою альтернативою Tesla Model S.

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