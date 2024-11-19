Альтернатива X3: новий електрокросовер BMW розсекретили до прем'єри (фото)

Преміальний електричний кросовер BMW iX3 запропонують у версіях із заднім та повним приводом. Авто отримає електричну установку з надшвидкою зарядкою.

В інтернет потрапили патентні зображення BMW iX3. Електричний кросовер преміумкласу презентують у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий BMW iX3 другого покоління суттєво зміниться. Якщо кросовер першої генерації був електричним варіантом BMW X3, то його наступник стане самостійною моделлю.

Електрокросовер Фото: carscoops.com

Електрокросовер BMW iX3 зовні мало чим відрізняється від передсерійного концепта Vision Neue Klasse X, який презентували навесні. У нього високий капот, розширені крила та товсті задні стійки. Передня частина авто виконана в новому фірмовому стилі із радіаторною решіткою в дусі класичного купе BMW 2002.

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Відомо, що кросовер BMW iX3 збудують на новій електричній платформі Neue Klasse із потужними процесорами. Запропонують версії із заднім та повним приводом потужністю приблизно від 300 до 600 сил.

Дизайн передньої частини витриманий в стилістиці класичного купе BMW 2002 Фото: carscoops.com

800-вольтна архітектура дозволить швидко заряджати батарею електрокара: поповнити запас ходу на 300 км можна буде всього за 10 хвилин. Крім того, автомобіль отримає функцію двонаправленої зарядки.

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