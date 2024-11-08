З'явилася перша офіційна інформація про новий кросовер Mazda CX-5 (фото)

Mazda підтвердила випуск нової CX-5 третьої генерації. Кросовер отримає нові бензинові двигуни та економічну гібридну установку.

Нова Mazda CX-5 третього покоління перебуває в розробці і буде представлена в найближчі роки. Інформація про нову генерацію моделі з'явилася в плані розвитку Mazda на 2025-2027 роки. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Саме в цей період і повинні представити Mazda CX-5. Раніше з'явилася інформація, що кросовер дебютує наприкінці 2025 року, а його продажі стартують на початку 2026-го.

Для Mazda CX-5 готують нову гібридну установку Фото: Mazda

У документації зазначається, що нова Mazda CX-5 отримає гібридну модифікацію. Примітно, що електрифіковану установку розроблять своїми силами, а не запозичать у Toyota, як у випадку з Mazda CX-50.

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Крім того, повідомляється, що кросовер Mazda CX-5 отримає чотирициліндрові бензинові двигуни нового покоління Skyactiv-Z, які замінять мотори Skyactiv-G. Вони вирізнятимуться кращою термічною ефективністю завдяки спалюванню в циліндрах збідненої паливної суміші. Це дасть змогу знизити витрату пального і шкідливі викиди та відповідати економам Євро-7.

Також стало відомо, що в Mazda планують оптимізувати лінійку CX-5, а тому кількість версій і комплектацій моделі зменшать.

До речі, недавно презентували оригінальний пікап Mazda у стилі кросовера CX-5.

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