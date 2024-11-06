Ціна $9350 і великий багажник: дебютував найменший і найдешевший кросовер Skoda (фото)

Компактний кросовер Skoda Kylaq сягає 4 м у довжину і оснащений 115-сильним турбомотором. Він має 446-літровий багажник, а в топовій версії отримав електропривід і вентиляцію сидінь.

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У Індії презентували новий Skoda Kylaq. Компактний кросовер надійде в продаж із гурдня за ціною від 789 000 рупій ($9350), а пізніше з’явиться і в інших країнах. Про авто розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.

Кросовер сягає 4 м у довжину Фото: Skoda

Kylaq – не лише найдешевший кросовер Skoda, але й найменший. У його основі лежить платформа MQB-A0 IN.

Розміри Skoda Kylaq 2025:

довжина – 3995 мм;

ширина – 1783 мм;

висота – 1619 мм;

колісна база – 2566 мм;

Кліренс – 189 мм.

Авто оснащене 115-сильним турбомотором Фото: Skoda

Дизайн Skoda Kylaq витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid. У нього високий капот та короткі звиси кузова. Широка решітка радіатора поєднується із "двоповерховими" діодними фарами, а ліхтарі розташовані з країв кузова.

Бюджетна модель отримала цифрову панель приладів Фото: Skoda

У салоні бюджетної моделі встановлено цифрову панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Компактне авто має чималий багажник об’ємом 446-1265 л. Крім того, передбачені численні відсіки для дрібних речей, гачки, тримачі для телефона чи пляшки.

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Базова комплектація Skoda Kylaq включає ESP і 6 подушок безпеки, а топова версія отримала камеру, клімат-контроль, круїз-контроль та навіть електропривід і вентиляцію сидінь.

У салоні чимало відсіків для дрібних речей Фото: Skoda

Новий Skoda Kylaq оснащений 1,0-літровим турбомотором на 115 к. с. і 178 Н∙м. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 10,5 с і розвинути 188 км/год. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, а от привід – лише передній.

До речі, в Skoda Kylaq буде побратим від Volkswagen і недавно його розсекретили.

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