Альтернатива X3: новый электрокроссовер BMW рассекретили до премьеры (фото)

Премиальный электрический кроссовер BMW iX3 предложат в версиях с задним и полным приводом. Авто получит электрическую установку со сверхбыстрой зарядкой.

В интернет попали патентные изображения BMW iX3. Электрический кроссовер премиум-класса презентуют в 2025 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый BMW iX3 второго поколения существенно изменится. Если кроссовер первой генерации был электрическим вариантом BMW X3, то его преемник станет самостоятельной моделью.

Электрокроссовер Фото: carscoops.com

Электрокроссовер BMW iX3 внешне мало чем отличается от предсерийного концепта Vision Neue Klasse X, который презентовали весной. У него высокий капот, расширенные крылья и толстые задние стойки. Передняя часть авто выполнена в новом фирменном стиле с радиаторной решеткой в духе классического купе BMW 2002.

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Известно, что кроссовер BMW iX3 построят на новой электрической платформе Neue Klasse с мощными процессорами. Предложат версии с задним и полным приводом мощностью примерно от 300 до 600 сил.

Дизайн передней части выдержан в стилистике классического купе BMW 2002 года Фото: carscoops.com

800-вольтовая архитектура позволит быстро заряжать батарею электрокара: пополнить запас хода на 300 км можно будет всего за 10 минут. Кроме того, автомобиль получит функцию двунаправленной зарядки.

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