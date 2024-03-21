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Новый электрокроссовер BMW станет "зеленой" альтернативой X3: первые подробности и фото

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Фото: BMW | BMW Vision Neue Klasse X отличается рубленым дизайном

Новый BMW Vision Neue Klasse X — прототип будущего электрокроссовера. Серийная модель будет отличаться улучшенной аэродинамикой и сверхбыстрой зарядкой батареи.

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BMW готовят совершенно новую линейку электромобилей Neue Klasse. Первые модели из этого семейства появятся в 2025 году, а пока демонстрируют их прототипы. В прошлом году презентовали электрический седан BMW Vision Neue Klasse, а теперь подготовили кроссовер Vision Neue Klasse X. Его подробности раскрыли на сайте немецкого бренда.

BMW Vision Neue Klasse X, BMW Vision Neue Klasse, BMW Neue Klasse, электромобиль BMW, кроссовер BMW Fullscreen
Концепт является предвестником новой серийной модели 2025 года
Фото: BMW

Новый BMW Vision Neue Klasse X является предвестником электрокроссовера размером с модель X3 (он заменит BMW iX3). Как и седан, он выполнен в новом лаконичном стиле марки. Хотя дизайн рубленый, разработчики утверждают, что аэродинамика на 20% лучше, чем у предшественника.

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На всю переднюю панель растянут узенький дисплей
Фото: BMW

У электрокроссовера тоненькие стойки крыши и большая площадь остекления. Фирменная радиаторная решетка выполнена в духе классического BMW 2002 70-х. Вместо боковых зеркал установлены камеры.

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В салоне использованы экологически чистые материалы. На всю ширину передней панели растянут узенький дисплей, также есть проекция на лобовое стекло. Новый электромобиль BMW откажется от контроллера iDrive в пользу тачскрина и кнопок на руле.

Электрокары BMW Neue Klasse построят на современной платформе с мощными компьютерами, которые будут управлять силовой установкой, шасси и автопилотом. 800-вольтовая архитектура позволит очень быструю зарядку: увеличить запас хода на 300 км можно будет за 10 минут.

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