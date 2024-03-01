Авто-хамелеон: новый BMW 5 Series научили менять цвет (видео)

Художница из ЮАР Эстер Малангу украсила электрический BMW 5 Series африканским орнаментом. Узоры могут переливаться разными цветами.

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У BMW 5 Series появилась необычная версия Flow Nostokana. Автомобиль умеет переливаться разными цветами. Об авто рассказали на сайте немецкого производителя.

Узоры могут переливаться разными цветами Фото: BMW

Необычный тюнинг BMW 5 Series выполнила художница из ЮАР Эстер Малангу. Это уже не первый подобный ее проект — еще в 1991 году она создала арт-кар BMW 525i E34.

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На этот раз для доработки взяли электрический вариант BMW i5. Эстер Малангу назвала проект в честь своего сына Ностоканы.

Эстер Малангу уже не впервые создает арткары BMW Фото: BMW

Электромобиль BMW украсили орнаментом в традиционном африканском стиле, который может мигать и менять цвет. Реализовали это благодаря технологии E Ink, которая применяется в электронных книгах.

Новый BMW i5 оклеили 1349 маленькими пленочками E Ink, которые вырезали с помощью лазера. Они появились на капоте, крыше, боковинах и колесах.

BMW i5 Flow Nostokana демонстрируют в Лос-Анджелесе на ежегодной арт-ярмарке Фризе. Концепт-кар останется в единственном экземпляре.

Между прочим, это не первое подобное авто-хамелеон: в BMW уже давно экспериментируют с этой технологией.

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