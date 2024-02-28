В Киеве заметили 500-сильный семейный BMW за 4,2 миллиона (фото)

Заряженный универсал BMW M3 Touring оборудован 510-сильной турбошестерней. Он способен разогнаться до сотни за 3,6 с и развить 280 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый BMW M3 Touring. Первый в истории универсал BMW M3 пока является редкостью на наших дорогах — в Украине продано всего несколько таких авто стоимостью от 4,2 млн гривен. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженный универсал BMW M3 Touring оснащен 3,0-литровой турбошестеркой на 510 л.с. и 650 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 280 км/ч.

Автомобиль предлагают только в полноприводном исполнении. У него доработана подвеска и установлены увеличенные тормоза (за доплату они могут быть карбоново-керамическими).

Отличить новый BMW M3 Touring от стандартного универсала можно по фирменной решетке радиатора, обвесу, расширенным крыльям и 19-дюймовым колесам. На крыше увеличен спойлер, а из заднего бампера выглядывают четыре выхлопных трубы.

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Салон BMW M3 Touring отделан кожей и карбоном. Также установлены спортивные кресла и руль. Универсал остается практичным: объем его багажника составляет 500-1510 л.

Кстати, недавно в Киеве сфотографировали и обновленный кроссовер Lamborghini Urus в лимитированной заряженной версии.

Также Фокус сообщал, что в столице видели заряженный 630-сильный универсал Audi.