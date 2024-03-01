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Авто-хамелеон: новий BMW 5 Series навчили змінювати колір (відео)

BMW i5 Flow Nostokana, BMW i5, BMW 5 Series, тюнінг BMW 5 Series
Фото: BMW | BMW i5 прикрасили африканським орнаментом

Художниця із ПАР Естер Малангу прикрасила електричний BMW 5 Series африканським орнаментом. Візерунки можуть переливатися різними кольорами.

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У BMW 5 Series з’явилася незвичайна версія Flow Nostokana. Автомобіль уміє переливатися різними кольорами. Про авто розповіли на сайті німецького виробника.

BMW i5 Flow Nostokana, BMW i5, BMW 5 Series, тюнінг BMW 5 Series Fullscreen
Візерунки можуть переливатися різними кольорами
Фото: BMW

Незвичний тюнінг BMW 5 Series виконала художниця із ПАР Естер Малангу. Це вже не перший подібний її проєкт — ще в 1991 році вона створила арткар BMW 525i E34.

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На цей раз для доопрацювання взяли електричний варіант BMW i5. Естер Малангу назвала проєкт на честь свого сина Ностокани.

BMW 5 Series, BMW i5 Flow Nostokana, BMW i5, тюнінг BMW 5 Series Fullscreen
Естер Малангу уже не вперше створює арткари BMW
Фото: BMW

Електромобіль BMW прикрасили орнаментом у традиційному африканському стилі, який може миготіти й змінювати колір. Реалізували це завдяки технології E Ink, яка застосовується в електронних книгах.

Новий BMW i5 обклеїли 1349 маленькими плівочками E Ink, які вирізали за допомогою лазера. Вони з’явилися на капоті, даху, боковинах і колесах.

BMW i5 Flow Nostokana демонструють у Лос-Анджелесі на щорічній арт-ярмарці Фрізе. Концепт-кар залишиться в єдиному екземплярі.

Це не перше подібне авто-хамелеон: у BMW вже давно експериментують із цією технологією.

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