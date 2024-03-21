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Новий електрокросовер BMW стане "зеленою" альтернативою X3: перші подробиці та фото

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Фото: BMW | BMW Vision Neue Klasse X вирізняється рубаним дизайном

Новий BMW Vision Neue Klasse X — прототип майбутнього електрокросовера. Серійна модель вирізнятиметься покращеною аеродинамікою та надшвидкою зарядкою батареї.

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BMW готують абсолютно нову лінійку електромобілів Neue Klasse. Перші моделі з цього сімейства з’являться в 2025 році, а поки демонструють їх прототипи. Торік презентували електричний седан BMW Vision Neue Klasse, а тепер підготували кросовер Vision Neue Klasse X. Його подробиці розкрили на сайті німецького бренду.

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Концепт є предвісником нової серійної моделі 2025 року
Фото: BMW

Новий BMW Vision Neue Klasse X є передвісником електрокросовера розміром з модель X3 (він замінить BMW iX3). Як і седан, він виконаний у новому лаконічному стилі марки. Хоча дизайн рубаний, розробники стверджують, що аеродинаміка на 20% краща, аніж у попередника.

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На всю передню панель розтягнутий вузенький дисплей
Фото: BMW

В електрокросовера тоненькі стійки даху та велика площа скління. Фірмова радіаторна решітка виконана в дусі класичного BMW 2002 70-х. Замість бокових дзеркал встановлені камери.

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У салоні використані екологічно чисті матеріали. На всю ширину передньої панелі розтягнуто вузенький дисплей, також є проекція на лобове скло. Новий електромобіль BMW відмовиться від контролера iDrive на користь тачскріна та кнопок на кермі.

Електрокари BMW Neue Klasse збудують на сучасній платформі з потужними комп’ютерами, які керуватимуть силовою установкою, шасі та автопілотом. 800-вольтна архітектура дозволить дуже швидку зарядку: збільшити запас ходу на 300 км можна буде за 10 хвилин.

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