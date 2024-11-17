Новий електромобіль Nissan стане недорогою альтернативою Tesla Model S (фото)

Електромобіль Nissan N7 — обтічний 4,9-метровий седан Е-класу. Авто отримає штучний інтелект та систему напівавтономного руху.

На автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Nissan N7. Електричний седан вийде на ринок у першій половині 2025 року. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Електромобіль Nissan N7 — великий седан Е-класу, який стане дешевою альтернативою Tesla Model S. Модель розробили спільно з Dongfeng і саме на китайському підприємстві її виготовлятимуть.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Nissan

Розміри Nissan N7 2025:

довжина – 4930 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1487 мм;

колісна база – 2915 мм.

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Новий Nissan N7 має низький (0,208) аеродинамічний коефіцієнт. Цього добилися завдяки стрімкому силуету з аркоподібним дахом. Електрокар отримав тоненькі діодні фари та ліхтарі з OLED-оптикою. Його дверні ручки висуваються, а бокові вікна не мають рамок.

У ліхтарях встановили OLED-оптику Фото: Nissan

Салон Nissan N7 не показали, проте зазначили, що мультимедійну систему доповнять штучним інтелектом, який самостійно підібратиме оптимальні налаштування водійського сидіння (воно оснащене електроприводом).

Також електрокар отримає систему напівавтономного руху. Характеристики Nissan N7 розкриють ближче до дати початку продажів.

Раніше стало відомо, що Nissan готує недорогі електрокари для Європи вартістю від 20 000 євро.

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