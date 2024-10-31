Від 20 000 євро: Nissan готує недорогі електромобілі для Європи (фото)

Nissan повернеться в європейський сегмент компактних міських авто з електрокарами. У розробці — дві недорогі моделі з запасом ходу до 400 км.

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У лінійці Nissan з’являться одразу дві недорогі електричні моделі. Їх розроблять спільно з Renault. Інформацію про їх появу уже офіційно підтвердили, повідомляє британське видання Autocar.

Зокрема, під час візиту на підприємство Renault Ampere у Франції СЕО Nissan Макото Учіда зазначив, що японський бренд повернеться в сегмент компактних міських авто з електрокарами на новій платформі Ampr Small. Співпраця з Renault дозволить прискорити та здешевити розробку нових моделей.

Найдешевший електромобіль Nissan створять на базі нового Renault Twingo Фото: Renault

Першим у 2025 році дебютує електричний наступник Nissan Micra. Його тизери уже опублікували і по ним видно, що чотириметровий хетчбек В-класу створений на базі Renault 5 E-Tech. Це значить, що його пропонуватимуть у версіях потужністю до 150 сил із запасом ходу до 400 км. Ціна стартуватиме приблизно з 25 000 євро.

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Друга модель буде ще дешевшою – від 20 000 євро. У її основі лежатиме відроджений Renault Twingo, який, як відомо, стане електрокаром. Це буде компактний хетчбек А-класу довжиною приблизно 3,6 м. Він дебютує не раніше 2026 року.

До речі, нещодавно під час тестів бачили новий Nissan Leaf 2025, який стане кросовером.

Також Фокус писав про нові кросовери Mitsubishi на базі Renault.