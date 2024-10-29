Французькі японці: Mitsubishi анонсували два нових кросовери для Європи (фото)

Mitsubishi незабаром презентують два нових кросовери, створені у співробітництві з Renault. Вони отримають гібридні та електричні установки.

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Європейську лінійку Mitsubishi невдовзі поповнять два нових компактних кросовери. Їх показали на першому тизері, який опублікували на офіційному сайті японського автовиробника.

На фото нові кросовери Mitsubishi показали разом із іншими моделями з європейського модельного ряду. Їх закрили покривалами, проте можна розгледіти силуети авто та їх діодні фари.

Електрокросовер Mitsubishi створюють на базі Renault Scenic Фото: Mitsubishi

Автомобілі уже ідентифікували – це дещо змінені версії моделей Renault. Перший кросовер створений на базі Renault Symbioz. У цьому немає нічого дивного, адже модель є подовженим варіантом Renault Captur, який вже має близнюка Mitsubishi ASX.

Як відомо, кросовер Renault Symbioz пропонують виключно в 145-сильній гібридній версії. Очевидно, цю ж силову установку отримає і новий Mitsubishi, хоча пізніше представлять бензинові версії.

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Друга модель є дещо зміненим електрокросовером Renault Scenic. Це 4,5-метрове авто пропонують у модифікаціях на 170 та 218 к. с. із запасом ходу до 625 км.

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