Французские японцы: Mitsubishi анонсировали два новых кроссовера для Европы (фото)

Mitsubishi вскоре презентуют два новых кроссовера, созданные в сотрудничестве с Renault. Они получат гибридные и электрические установки.

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Европейскую линейку Mitsubishi вскоре пополнят два новых компактных кроссовера. Их показали на первом тизере, который опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя.

На фото новые кроссоверы Mitsubishi показали вместе с другими моделями из европейского модельного ряда. Их закрыли покрывалами, однако можно разглядеть силуэты авто и их диодные фары.

Электрокроссовер Mitsubishi создают на базе Renault Scenic Фото: Mitsubishi

Автомобили уже идентифицировали — это несколько измененные версии моделей Renault. Первый кроссовер создан на базе Renault Symbioz. В этом нет ничего удивительного, ведь модель является удлиненным вариантом Renault Captur, который уже имеет близнеца Mitsubishi ASX.

Как известно, кроссовер Renault Symbioz предлагается исключительно в 145-сильной гибридной версии. Очевидно, эту же силовую установку получит и новый Mitsubishi, хотя позже представят бензиновые версии.

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Вторая модель является несколько измененным электрокроссовером Renault Scenic. Это 4,5-метровое авто предлагают в модификациях на 170 и 218 л. с. с запасом хода до 625 км.

Ранее Mitsubishi анонсировали дешевый семиместный кроссовер, который выйдет на рынок в 2025 году.

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