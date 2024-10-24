Дешевая альтернатива Outlander: Mitsubishi показали новый семейный кроссовер (фото)

Семиместный кроссовер Mitsubishi DST отличается атлетичным дизайном с раздутыми крыльями. В его салоне установлены дисплеи как для водителя, так и для задних пассажиров.

Related video

На автошоу в Маниле (Филиппины) презентовали новый Mitsubishi DST. Концепт является предсерийной версией недорогого семейного кроссовера, который выйдет на рынок в 2025 году. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Авто отличается атлетическим дизайном с расширенными крыльями Фото: Mitsubishi

Новая семиместная модель станет доступной альтернативой Mitsubishi Outlander. Она разрабатывается на удлиненной платформе бюджетного кроссовера Mitsubishi Xforce.

Новый Mitsubishi DST похож на своего собрата. У него высокий капот, расширенные крылья и выраженный внедорожный обвес. Широкая решетка радиатора сочетается с Т-образными светодиодными фарами и фонарями. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Mitsubishi

В салоне Mitsubishi DST установлено два дисплея на передней панели, отдельный тачскрин есть и у задних пассажиров. Большинство кнопок являются сенсорными.

Важно

Городской стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke

Кресла первого ряда разделены высоким тоннелем. Семиместный кроссовер Mitsubishi оснащен трехзонным климат-контролем и раскладными столиками для пассажиров второго ряда.

Салон рассчитан на 7 человек Фото: Mitsubishi

Характеристики концепта Mitsubishi DST держат в секрете. Серийная модель должна получить 1,5-литровый 105-сильный двигатель и вариатор от Mitsubishi Xforce. Авто будет переднеприводным, однако будет иметь набор режимов для различных типов дорожного покрытия.

Кстати, недавно раскрыли подробности нового Mitsubishi Pajero. Знаменитую модель возродят в 2026 году.

Также Фокус рассказывал о новой 300-сильной версии Mitsubishi Outlander.