Дешевая альтернатива Outlander: Mitsubishi показали новый семейный кроссовер (фото)
Семиместный кроссовер Mitsubishi DST отличается атлетичным дизайном с раздутыми крыльями. В его салоне установлены дисплеи как для водителя, так и для задних пассажиров.
На автошоу в Маниле (Филиппины) презентовали новый Mitsubishi DST. Концепт является предсерийной версией недорогого семейного кроссовера, который выйдет на рынок в 2025 году. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Новая семиместная модель станет доступной альтернативой Mitsubishi Outlander. Она разрабатывается на удлиненной платформе бюджетного кроссовера Mitsubishi Xforce.
Новый Mitsubishi DST похож на своего собрата. У него высокий капот, расширенные крылья и выраженный внедорожный обвес. Широкая решетка радиатора сочетается с Т-образными светодиодными фарами и фонарями. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.
В салоне Mitsubishi DST установлено два дисплея на передней панели, отдельный тачскрин есть и у задних пассажиров. Большинство кнопок являются сенсорными.Важно
Кресла первого ряда разделены высоким тоннелем. Семиместный кроссовер Mitsubishi оснащен трехзонным климат-контролем и раскладными столиками для пассажиров второго ряда.
Характеристики концепта Mitsubishi DST держат в секрете. Серийная модель должна получить 1,5-литровый 105-сильный двигатель и вариатор от Mitsubishi Xforce. Авто будет переднеприводным, однако будет иметь набор режимов для различных типов дорожного покрытия.
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