Городской стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke
На украинский рынок вышел обновленный Nissan Juke. Фокус испытал оригинальный городской кроссовер и определил его сильные и слабые стороны.
С момента своего появления в 2010 году Nissan Juke делал ставку на оригинальный стиль и эпатаж. Это сработало, ведь продано уже более миллиона компактных кроссоверов двух поколений. Недавно модель второй генерации прошла обновление и Фокусу удалось познакомиться с ней.
Яркий и неординарный — дизайн Nissan Juke
Авангардный дизайн остается "фишкой" Nissan Juke. Кроссовер может нравиться или нет, но однозначно обращает на себя внимание — особенно в таком желтом цвете, как тестовое авто.
Новый Nissan Juke 2024 фактически не изменился внешне. Кроссовер сохраняет и "двухэтажную" светодиодную оптику, и V-образную решетку радиатора, и спрятанные в стойках ручки задних дверей. На крыше установлен спойлер, а расширенные "плечи" задних крыльев подчеркнуты продолговатыми фонарями.
Однако в линейке появилась новая стильная версия N-Sport, которая добавляет черные декор и 19-дюймовые диски. К тому же, такой Nissan Juke отличается еще и двухцветной окраской с черной крышей.Важно
Размеры Nissan Juke 2024 года:
- длина — 4210 мм;
- ширина — 1827 мм;
- высота — 1593 мм;
- колесная база — 2636 мм.
Качественно и стильно — салон Nissan Juke
Интерьер Nissan Juke N-Sport приятно порадует качеством материалов отделки. Экокожа разбавлена ярко желтыми вставками из алькантары. Пластик преимущественно мягкий, присутствуют и черные глянцевые детали (хотя на них очень видны отпечатки пальцев).
Скошенный снизу руль знаком по многим Nissan. Рычаг КПП получил оригинальную диодную подсветку основания.
Отныне все Juke оснащены цифровым щитком приборов с привычной для Nissan графикой. Его можно сконфигурировать — изменить вид или, например, вывести на экран нужную информацию.
Центральная панель Nissan Juke 2024 претерпела изменения. На ней изменили дефлекторы обдува и установили увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин.
Обновленная мультимедийная система знакома по старшему Nissan Qashqai. Она работает быстрее, а ее меню понятное. Конечно же, есть Android Auto и Apple CarPlay. В то же время, сохранены физические переключатели аудио и климата — они удобны, хотя некоторые кнопки мелкие.
Ниже расположена ниша с USB-портами и беспроводной зарядкой смартфонов. Вообще, хотелось бы больше отделений для мелких вещей в салоне, ведь бардачок и бокс в подлокотнике довольно небольшие.
Насколько просторен кроссовер Nissan Juke
Водительское место в Nissan Juke довольно удобное — диапазона регулировок рулевой колонки и сиденья хватает. Очень приятное впечатление оставили спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками. Они хорошо удерживают спину и комфортабельны. Примечательно, что сиденья дополнены не только подогревом, но и встроенными динамиками аудиосистемы. Кстати, во всех Nissan Juke 2024 обогревается и руль.
Посадка в Juke достаточно невысокая, по меркам кроссоверов. Обзор назад несколько ограничен из-за высокой оконной линии и небольшого стекла. Впрочем, при парковке на помощь приходят камеры.
Проем задней двери несколько узковат, что затрудняет посадку и высадку. Второй ряд Nissan Juke — не самый просторный, однако мне при росте 176 см хватало места и для ног, и над головой. А вот рослым пассажирам здесь может быть тесновато. Салон не слишком широкий, поэтому сзади комфортнее двоим. Для пассажиров есть USB-порты, а вот вентиляционные дефлекторы или подлокотник отсутствуют.
Зато багажник Nissan Juke довольно большой для его размеров: 422 л в обычном состоянии и 1305 л — со сложенными задними креслами. Пол в отсеке двухуровневый, а под ним спрятана запаска-докатка.
Комплектация Nissan Juke
Все Nissan Juke в Украине довольно богато оснащены — бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, камера, парктроник, навигация.
Также обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон. В варианте N-Sport добавлены камеры кругового обзора и акустика Bose.
Двигатель и динамика Nissan Juke
Кроссовер Nissan Juke в Украине предлагают только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 114 л. с. У него бодрый характер и он довольно быстро раскручивается. И это хорошо, ведь "просыпается" он где-то после 2500 об/мин, а пиковые 200 Н∙м крутящего момента доступны с 3000 об/мин, то есть крутить его нужно.
С ростом оборотов двигатель становится громче, однако вибрации не дают о себе знать. А вот 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями может ощутимо дергаться на малых скоростях.
Новый Nissan Juke не назовешь быстрым, но для города его динамика достаточна. Спринт до 100 км/ч занимает 11,8 с. Комфортабельная скорость на трассе — 110-120 км/ч. Дальше разгон становится медленнее, а в салон пробиваются аэродинамические шумы.
Зато кроссовер Nissan экономичен, причем во время теста там фактически удалось подтвердить паспортные показатели расхода топлива — примерно 7,5 л/100 км в городском цикле и 5,1-5,3 л/100 км на трассе. Помогает экономить система глушения двигателя при остановках.
Интересно, что на других рынках есть более мощный и экономичный кроссовер Nissan Juke — 1,6-литровый 143-сильный гибрид с расходом 5,2 л на 100 км в смешанном цикле.
Маневренный горожанин
Город — это родная стихия Nissan Juke, где он чувствует себя как рыба в воде. Кроссовер маневренный и неплохо управляется. Его руль легкий, но довольно точный и автомобиль его хорошо слушается.
Клиренса в 172 мм в городских условиях кроссоверу вполне достаточно. С 19-дисками езда несколько упругая и некоторые ухабы дают о себе знать, однако стоит отметить, что поглощаются они довольно тихо — шумоизоляция днища в кроссовере неплохая. К тому же, он мало кренится в поворотах. К курсовой устойчивости на больших скоростях вопросов нет, да и замедляется кроссовер уверенно.
Цена Nissan Juke
Новый Nissan Juke в Украине стоит от 1 090 760 гривен за базовый вариант N-Connecta. Топовый вариант N-Sport обойдется в 1 224 860 гривен. В сегменте B-SUV есть как более дешевые, так и более дорогие модели.
Вердикт Фокусу
Nissan Juke остается верным своей изначальной концепции. Это недорогой компактный кроссовер для города с оригинальным дизайном. Вместе с тем, у него качественный салон, неплохое оснащение и немалый багажник. Обновления сделали авто еще ярче на вид и современнее.
Плюсы Nissan Juke:
- качественная внутренняя отделка;
- богатая базовая комплектация;
- небольшой расход топлива;
- неплохая управляемость.
Минусы Nissan Juke:
- тесный задний ряд;
- хотелось бы более мощный двигатель;
- дерганая КПП на малых скоростях.
Технические характеристики Nissan Juke
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|999
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|114/5000
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|200/3000
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|передний
|Расход топлива
|7,5-5,1 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|11,8
|Объем топливного бака, л
|46