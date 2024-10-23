Городской стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke

На украинский рынок вышел обновленный Nissan Juke. Фокус испытал оригинальный городской кроссовер и определил его сильные и слабые стороны.

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С момента своего появления в 2010 году Nissan Juke делал ставку на оригинальный стиль и эпатаж. Это сработало, ведь продано уже более миллиона компактных кроссоверов двух поколений. Недавно модель второй генерации прошла обновление и Фокусу удалось познакомиться с ней.

Кроссовер сохраняет нестандартный дизайн Фото: Тарас Брязгунов

Яркий и неординарный — дизайн Nissan Juke

Авангардный дизайн остается "фишкой" Nissan Juke. Кроссовер может нравиться или нет, но однозначно обращает на себя внимание — особенно в таком желтом цвете, как тестовое авто.

Новый Nissan Juke 2024 фактически не изменился внешне. Кроссовер сохраняет и "двухэтажную" светодиодную оптику, и V-образную решетку радиатора, и спрятанные в стойках ручки задних дверей. На крыше установлен спойлер, а расширенные "плечи" задних крыльев подчеркнуты продолговатыми фонарями.

Для версии N-Sport доступна двухцветная окраска Фото: Тарас Брязгунов

Однако в линейке появилась новая стильная версия N-Sport, которая добавляет черные декор и 19-дюймовые диски. К тому же, такой Nissan Juke отличается еще и двухцветной окраской с черной крышей.

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Размеры Nissan Juke 2024 года:

длина — 4210 мм;

ширина — 1827 мм;

высота — 1593 мм;

колесная база — 2636 мм.

Расширенные "плечи" подчеркнуты продолговатыми фонарями Фото: Тарас Брязгунов

Качественно и стильно — салон Nissan Juke

Интерьер Nissan Juke N-Sport приятно порадует качеством материалов отделки. Экокожа разбавлена ярко желтыми вставками из алькантары. Пластик преимущественно мягкий, присутствуют и черные глянцевые детали (хотя на них очень видны отпечатки пальцев).

Скошенный снизу руль знаком по многим Nissan. Рычаг КПП получил оригинальную диодную подсветку основания.

В салоне установили увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Отныне все Juke оснащены цифровым щитком приборов с привычной для Nissan графикой. Его можно сконфигурировать — изменить вид или, например, вывести на экран нужную информацию.

Центральная панель Nissan Juke 2024 претерпела изменения. На ней изменили дефлекторы обдува и установили увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин.

Обновленная мультимедийная система знакома по старшему Nissan Qashqai. Она работает быстрее, а ее меню понятное. Конечно же, есть Android Auto и Apple CarPlay. В то же время, сохранены физические переключатели аудио и климата — они удобны, хотя некоторые кнопки мелкие.

Цифровой щиток приборов теперь установлен во всех Nissan Juke Фото: Тарас Брязгунов Конфигурацию дисплея можно изменить Фото: Тарас Брязгунов

Ниже расположена ниша с USB-портами и беспроводной зарядкой смартфонов. Вообще, хотелось бы больше отделений для мелких вещей в салоне, ведь бардачок и бокс в подлокотнике довольно небольшие.

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Насколько просторен кроссовер Nissan Juke

Водительское место в Nissan Juke довольно удобное — диапазона регулировок рулевой колонки и сиденья хватает. Очень приятное впечатление оставили спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками. Они хорошо удерживают спину и комфортабельны. Примечательно, что сиденья дополнены не только подогревом, но и встроенными динамиками аудиосистемы. Кстати, во всех Nissan Juke 2024 обогревается и руль.

Посадка в Juke достаточно невысокая, по меркам кроссоверов. Обзор назад несколько ограничен из-за высокой оконной линии и небольшого стекла. Впрочем, при парковке на помощь приходят камеры.

Передние сиденья комфортабельные и прекрасно удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Задний ряд больше подойдет для пассажиров невысокого роста Фото: Тарас Брязгунов

Проем задней двери несколько узковат, что затрудняет посадку и высадку. Второй ряд Nissan Juke — не самый просторный, однако мне при росте 176 см хватало места и для ног, и над головой. А вот рослым пассажирам здесь может быть тесновато. Салон не слишком широкий, поэтому сзади комфортнее двоим. Для пассажиров есть USB-порты, а вот вентиляционные дефлекторы или подлокотник отсутствуют.

Зато багажник Nissan Juke довольно большой для его размеров: 422 л в обычном состоянии и 1305 л — со сложенными задними креслами. Пол в отсеке двухуровневый, а под ним спрятана запаска-докатка.

Объем багажника Nissan Juke — 422 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями получается 1305-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Nissan Juke

Все Nissan Juke в Украине довольно богато оснащены — бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, камера, парктроник, навигация.

Также обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон. В варианте N-Sport добавлены камеры кругового обзора и акустика Bose.

Бокс в подлокотнике Nissan Juke достаточно узкий Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера относительно небольшой Фото: Тарас Брязгунов В подголовниках передних кресел установлены динамики аудиосистемы Bose Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили USB-порты для задних пассажиров Фото: Тарас Брязгунов

Двигатель и динамика Nissan Juke

Кроссовер Nissan Juke в Украине предлагают только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 114 л. с. У него бодрый характер и он довольно быстро раскручивается. И это хорошо, ведь "просыпается" он где-то после 2500 об/мин, а пиковые 200 Н∙м крутящего момента доступны с 3000 об/мин, то есть крутить его нужно.

С ростом оборотов двигатель становится громче, однако вибрации не дают о себе знать. А вот 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями может ощутимо дергаться на малых скоростях.

1,0-литровый турбомотор нужно раскручивать, зато он экономичен

Новый Nissan Juke не назовешь быстрым, но для города его динамика достаточна. Спринт до 100 км/ч занимает 11,8 с. Комфортабельная скорость на трассе — 110-120 км/ч. Дальше разгон становится медленнее, а в салон пробиваются аэродинамические шумы.

Зато кроссовер Nissan экономичен, причем во время теста там фактически удалось подтвердить паспортные показатели расхода топлива — примерно 7,5 л/100 км в городском цикле и 5,1-5,3 л/100 км на трассе. Помогает экономить система глушения двигателя при остановках.

Интересно, что на других рынках есть более мощный и экономичный кроссовер Nissan Juke — 1,6-литровый 143-сильный гибрид с расходом 5,2 л на 100 км в смешанном цикле.

Маневренный горожанин

Город — это родная стихия Nissan Juke, где он чувствует себя как рыба в воде. Кроссовер маневренный и неплохо управляется. Его руль легкий, но довольно точный и автомобиль его хорошо слушается.

Кроссовер неплохо маневрирует Фото: Тарас Брязгунов

Клиренса в 172 мм в городских условиях кроссоверу вполне достаточно. С 19-дисками езда несколько упругая и некоторые ухабы дают о себе знать, однако стоит отметить, что поглощаются они довольно тихо — шумоизоляция днища в кроссовере неплохая. К тому же, он мало кренится в поворотах. К курсовой устойчивости на больших скоростях вопросов нет, да и замедляется кроссовер уверенно.

Цена Nissan Juke

Новый Nissan Juke в Украине стоит от 1 090 760 гривен за базовый вариант N-Connecta. Топовый вариант N-Sport обойдется в 1 224 860 гривен. В сегменте B-SUV есть как более дешевые, так и более дорогие модели.

"Двухэтажные" фары являются отличительной чертой Nissan Juke Фото: Тарас Брязгунов Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Тарас Брязгунов Версия N-Sport получила черные 19-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Nissan Juke остается верным своей изначальной концепции. Это недорогой компактный кроссовер для города с оригинальным дизайном. Вместе с тем, у него качественный салон, неплохое оснащение и немалый багажник. Обновления сделали авто еще ярче на вид и современнее.

Плюсы Nissan Juke:

качественная внутренняя отделка;

богатая базовая комплектация;

небольшой расход топлива;

неплохая управляемость.

Минусы Nissan Juke:

тесный задний ряд;

хотелось бы более мощный двигатель;

дерганая КПП на малых скоростях.

Технические характеристики Nissan Juke

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 999 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 114/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 200/3000 Коробка передач вариатор Привод передний Расход топлива 7,5-5,1 л/100 км Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 11,8 Объем топливного бака, л 46

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