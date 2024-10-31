От 20 000 евро: Nissan готовит недорогие электромобили для Европы (фото)

Nissan вернется в европейский сегмент компактных городских авто с электрокарами. В разработке — две недорогие модели с запасом хода до 400 км.

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В линейке Nissan появятся сразу две недорогие электрические модели. Их разработают совместно с Renault. Информацию об их появлении уже официально подтвердили, сообщает британское издание Autocar.

В частности, во время визита на предприятие Renault Ampere во Франции СЕО Nissan Макото Учида отметил, что японский бренд вернется в сегмент компактных городских авто с электрокарами на новой платформе Ampr Small. Сотрудничество с Renault позволит ускорить и удешевить разработку новых моделей.

Самый дешевый электромобиль Nissan создадут на базе нового Renault Twingo Фото: Renault

Первым в 2025 году дебютирует электрический преемник Nissan Micra. Его тизеры уже опубликовали и по ним видно, что четырехметровый хэтчбек В-класса создан на базе Renault 5 E-Tech. Это значит, что он будет предлагаться в версиях мощностью до 150 сил с запасом хода до 400 км. Цена стартует примерно с 25 000 евро.

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Вторая модель будет еще дешевле — от 20 000 евро. В ее основе будет лежать возрожденный Renault Twingo, который, как известно, станет электрокаром. Это будет компактный хэтчбек А-класса длиной примерно 3,6 м. Он дебютирует не раньше 2026 года.

Кстати, недавно во время тестов видели новый Nissan Leaf 2025, который станет кроссовером.

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