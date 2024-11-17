Новый электромобиль Nissan станет недорогой альтернативой Tesla Model S (фото)

Электромобиль Nissan N7 — обтекаемый 4,9-метровый седан Е-класса. Авто получит искусственный интеллект и систему полуавтономного движения.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Nissan N7. Электрический седан выйдет на рынок в первой половине 2025 года. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Nissan N7 — большой седан Е-класса, который станет дешевой альтернативой Tesla Model S. Модель разработали совместно с Dongfeng и именно на китайском предприятии ее будут производить.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: Nissan

Размеры Nissan N7 2025:

длина — 4930 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1487 мм;

колесная база — 2915 мм.

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Новый Nissan N7 имеет низкий (0,208) аэродинамический коэффициент. Этого добились благодаря стремительному силуэту с аркообразной крышей. Электрокар получил тоненькие диодные фары и фонари с OLED-оптикой. Его дверные ручки выдвигаются, а боковые окна не имеют рамок.

В фонарях установили OLED-оптику в фонарях Фото: Nissan

Салон Nissan N7 не показали, однако отметили, что мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом, который самостоятельно подберет оптимальные настройки водительского сиденья (оно оснащено электроприводом).

Также электрокар получит систему полуавтономного движения. Характеристики Nissan N7 раскроют ближе к дате начала продаж.

Ранее стало известно, что Nissan готовит недорогие электрокары для Европы стоимостью от 20 000 евро.

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