Изменится до неузнаваемости: новый Nissan Leaf 2025 показали до презентации (фото)

Новый Nissan Leaf 2025 станет компактным кроссовером и кардинально изменится внешне. Запас хода электромобиля возрастет до примерно 450-500 км.

Опубликован рендер Nissan Leaf третьего поколения. Электрокар дебютирует весной 2025 года, а его производство стартует в октябре. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Изображение создали на основе шпионских фото и фотографий предсерийного концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Электромобиль Nissan Leaf кардинально изменится и станет кроссовером.

Концепт Nissan Chill-Out Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf 2025 отличается элегантным силуэтом с изогнутой крышей, короткими свесами кузова и приподнятой задней частью. Авто получит тоненькие диодные фары.

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Кроссовер будет использовать платформу AMPR-Medium также известную, как CMF-EV. На ней построены электрокроссовер Nissan Ariya, а также новые Renault Megane и Scenic. Ожидаются модификации с передним и полным приводом.

Также известно, что благодаря новой батарее запас хода Nissan Leaf 2025 вырастет примерно на 25-30% и достигнет 450-500 км. Кроме того, электрокар получит функцию двунаправленной зарядки, то есть сможет питать электроприборы.

Между прочим недавно Nissan презентовал большой электрический седан, который станет недорогой альтернативой Tesla Model S.

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