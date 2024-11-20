Презентовано недорогий сімейний електрокар від General Motors за $7000 (фото)

Електромобіль Wuling Zhiguang EV — бюджетний 3,7-метровий мінівен. Авто оснащене 41-сильним мотором і здатне розвинути 100 км/год.

На автошоу в Гуанчжоу презентували новий Wuling Zhiguang EV. Компактний електричний мінівен надійде в продаж узимку за ціною приблизно від 50 000 юанів ($7000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Бокові двері авто зсуваються Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Wuling Zhiguang EV, як і інші моделі марки розроблений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн (разом із китайським SAIC) є співвласником бренду.

Електрокар оснащений 41-сильним мотором Фото: autohome.com.cn

Новий Wuling Zhiguang EV пропонують у двох версіях – як чотиримісний пасажирський мінівен та двомісний вантажний фургон. У нього короткий високий капот, вертикальні задні стійки даху та зсувні двері.

Покази приладів виведено на монохромний дисплей Фото: autohome.com.cn

Розміри Wuling Zhiguang EV:

довжина — 3685 мм;

ширина — 1530 мм;

висота — 1765 мм;

колісна база — 2600 мм;

маса — 892 кг.

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Салон Wuling Zhiguang EV доволі скромний. Покази приладів виводяться на монохромний дисплей, а електросклопідйомники є лише спереду. Утім, у базовій версії встановлено кондиціонер. Задні сидіння і крісло переднього пасажира складаються.

Задні сидіння і крісло переднього пасажира можна скласти Фото: autohome.com.cn

Електромотор потужністю 41 к. с. дозволяє розвивати 100 км/год. Ємність акумуляторної батареї становить 17,7 кВт∙год, а от запас ходу Wuling Zhiguang EV поки не розкривають.

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