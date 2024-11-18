У Швейцарії створили дешевий електрокар за 20000 євро із дверима типу "крило чайки" (фото)

Доступний електромобіль Softcar сягає всього 3,4 м у довжину та має оригінальні двері. Він здатен розвинути 90 км/год та подолати 200 км без підзарядки.

Швейцарський стартап Softcar презентував свого первістка – мініатюрний міський електромобіль вартістю до 20 000 євро. Його уже запустили у виробництво, а з кінця 2025 року почнеться експорт моделі в європейські країни. Про це повідомляє сайт L’Argus.

У салоні авто встановили чотири окремі крісла Фото: largus.fr

Softcar – компактне авто А-класу з незвичним дизайном. У нього обтічний пластиковий кузов і великі круглі фари. Двері типу "крило чайки" піднімаються догори – це спрощує посадку й висадку в тісних місцях.

Габарити Softcar:

довжина — 3420 мм;

ширина — 1490 мм;

висота — 1650 мм;

маса — 642 кг.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: largus.fr

У салоні Softcar встановили чотири окремих крісла, а об'єм багажника становить 350 л. Електрокар має просте оздоблення і мінімум перемикачів, зате отримав великий портретний тачскрін.

Важливо

Новий електромобіль Nissan стане недорогою альтернативою Tesla Model S (фото)

Електромотор піковою потужністю 41 к. с. дозволяє розвивати 90 км/год. Із батареєю на 15 кВт∙год запас ходу становить 200 км, а зарядка займає 2,5 години. Діаметр розвороту становить усього 7 м.

Двері авто піднімаються догори Фото: largus.fr

У майбутньому Softcar пропонує розширити лінійку — запропонувати кабріолет, кросовер і авто в ретростилі. Крім того, для електрокара розробляють газовий генератор. Також швейцарська компанія обіцяє дешево продавати ліцензію на випуск авто в інших країнах.

Раніше Фокус розповідав про потужний електричний суперкар Geely.

Також ми писали про електричне пожежне авто на 1200 сил.