В Швейцарии создали дешевый электрокар за 20000 евро с дверьми типа "крыло чайки" (фото)

Доступный электромобиль Softcar достигает всего 3,4 м в длину и имеет оригинальные двери. Он способен развить 90 км/ч и преодолеть 200 км без подзарядки.

Швейцарский стартап Softcar презентовал своего первенца — миниатюрный городской электромобиль стоимостью до 20 000 евро. Его уже запустили в производство, а с конца 2025 года начнется экспорт модели в европейские страны. Об этом сообщает сайт L'Argus.

В салоне авто установили четыре отдельных кресла Фото: largus.fr

Softcar — компактное авто А-класса с необычным дизайном. У него обтекаемый пластиковый кузов и большие круглые фары. Двери типа "крыло чайки" поднимаются вверх — это упрощает посадку и высадку в тесных местах.

Габариты Softcar:

длина — 3420 мм;

ширина — 1490 мм;

высота — 1650 мм;

масса — 642 кг.

В салоне установили большой тачскрин Фото: largus.fr

В салоне Softcar установили четыре отдельных кресла, а объем багажника составляет 350 л. Электрокар имеет простую отделку и минимум переключателей, зато получил большой портретный тачскрин.

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Электромотор пиковой мощностью 41 л. с. позволяет развивать 90 км/ч. С батареей на 15 кВт∙ч запас хода составляет 200 км, а зарядка занимает 2,5 часа. Диаметр разворота составляет всего 7 м.

Двери авто поднимаются вверх Фото: largus.fr

В будущем Softcar предлагает расширить линейку — предложить кабриолет, кроссовер и авто в ретростиле. Кроме того, для электрокара разрабатывают газовый генератор. Также швейцарская компания обещает дешево продавать лицензию на выпуск авто в других странах.

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