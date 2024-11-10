1200 сил и мощный водомет: представлено электрическое пожарное авто (видео)

Новый Rosenbauer Panther 6×6 Electric предназначен для аэропортов. Пожарный электрокар оснащен тремя моторами пиоковой мощностью 1200 л.с.

Австрийская фирма Rosenbauer Group, которая является одним из крупнейших в мире производителей пожарных авто, представила электрическую модель Panther 6×6 Electric. На нее уже принимаются заказы, а производство стартует в 2025 году. Подробности новинки раскрыли на сайте компании.

Новый Rosenbauer Panther 6×6 Electric — шестиколесное пожарное авто для аэропортов. Его оснастили четырехмоторной установкой, которая развивает 980 л. с. в стандартном режиме и 1200 сил — в пиковом.

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Пожарный электромобиль полной массой 42,5 тонны способен разогнаться до 80 км/ч за 19,7 с, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Электрокар получил 1200-сильную установку Фото: скриншот / YouTube

Электрокар Rosenbauer Panther 6×6 оснастили батареей емкостью 256 кВт∙ч. Ее быстрая зарядка (током мощностью 300 кВт) занимает 45 минут. Кроме того, установлен дизельный генератор, который питает электроэнергией моторы.

Rosenbauer Panther 6×6 Electric будет обслуживать аэропорты Фото: скриншот / YouTube

Электрическое пожарное авто ничем не хуже дизельных аналогов. В его баках помещается до 12 000 л воды, 1450 л пены и 250 кг порошка для тушения. Конечно же, установлен и мощный насос (он прокачивает до 9000 л в минуту) и водометы.

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