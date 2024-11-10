1200 сил и мощный водомет: представлено электрическое пожарное авто (видео)

Новий Rosenbauer Panther 6×6 Electric призначений для аеропортів. Пожежний електрокар оснащений трьома моторами піоковою потужністю 1200 к. с.

Австрійська фірма Rosenbauer Group, яка є одним із найбільших у світі виробників пожежних авто, представила електричну модель Panther 6×6 Electric. На неї вже приймаються замовлення, а виробництво стартує у 2025 році. Подробиці новинки розкрили на сайті компанії.

Новий Rosenbauer Panther 6×6 Electric — шестиколісне пожежне авто для аеропортів. Його оснастили чотиримоторною установкою, яка розвиває 980 к. с. у стандартному режимі та 1200 сил — у піковому.

Важливо

Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер за $20 000 (фото)

Пожежний електромобіль повною масою 42,5 тонни здатний розігнатися до 80 км/год за 19,7 с, а його максимальна швидкість становить 120 км/год.

Електрокар отримав 1200-сильну установку Фото: скриншот / YouTube

Електрокар Rosenbauer Panther 6×6 оснастили батареєю ємністю 256 кВт∙год. Її швидка зарядка (струмом потужністю 300 кВт) займає 45 хвилин. Крім того, встановлено дизельний генератор, який живить електроенергією мотори.

Rosenbauer Panther 6×6 Electric обслуговуватиме аеропорти Фото: скриншот / YouTube

Електричне пожежне авто нічим не гірше за дизельні аналоги. У його баках поміщається до 12 000 л води, 1450 л піни і 250 кг порошку для гасіння. Звісно ж, встановлено і потужний насос (він прокачує до 9000 л на хвилину) та водомети.

До речі, нещодавно українці представили в США 1000-сильний поліцейський електромобіль Tesla.

Також Фокус розповідав про перший електроскутер FIAT.