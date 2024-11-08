Українці презентували в США 1000-сильну Tesla для поліції Лос-Анджелеса (фото)

Поліцейська Tesla Model S Plaid отримала таран та спецсигнали, а в салоні з'явилася "клітка" для перевезення затриманих. 1000-сильна установка дозволяє стартувати до сотні за 2 с.

На тюнінг-шоу SEMA презентували поліцейський електромобіль Tesla Model S Plaid. Його створили українські майстри. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Тюнінг Tesla Model S виконали в компанії TSK, яка була заснована в Україні, проте зараз вже має і американський підрозділ. Для доопрацювання вибрали пошкоджений електрокар, який викрали та намагалися розібрати на запчастини просто у дворі багатоквартирного будинку.

Авто стартує до сотні за 2 с Фото: Autogeek

У кінці кінців напіврозібраний електромобіль Tesla передали поліцейським Лос-Анджелеса і було вирішено перетворити його на потужне патрульне авто.

Tesla Model S Plaid отримав посилений передній бампер з тараном, проблискові маячки та 21-дюймові диски. Салон авто повністю новий – з "кліткою" для перевезення затриманих.

Авто використовуватиме поліція Лос-Анджелеса Фото: Autogeek

Поліцейський електромобіль Tesla Model S Plaid зберіг стандартну тримоторну установку потужністю понад 1000 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год усього за 2 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

До речі, ательє TSK представило на виставці SEMA і незвичний кабріолет Tesla Model 3.

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