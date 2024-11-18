Автопилот и 1,9 с до сотни: дебютировал первый суперкар Geely (фото)

Электрический суперкар Geely Jiyue Robo X имеет карбоновый монокок и четыре мотора. Купе способно разогнаться до сотни за 1,9 с и преодолеть 650 км без подзарядки.

На автосалоне в Гуанчжоу презентовали спортивный электромобиль Jiyue Robo X. Первый суперкар от концерна Geely поступит в производство с 2027 года и будет выпущен лимитированной серией из 88 авто. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль способен разогнаться до сотни за 1,9 с Фото: Geely

Robo X станет флагманом в линейке субаренды Geely Jiyue. Авто отличается агрессивным дизайном с выпуклыми крыльями и тоненькими диодными фарами. Двери поднимаются вверх. В его основе лежит карбоновый монокок, а масса составляет 1850 кг.

В основе авто лежит карбоновый монокок Фото: Geely

Своим силуэтом со сдвинутым вперед салоном купе Jiyue Robo X очень напоминает суперкар Lotus Evija. Очевидно новинку создали на его основе, ведь Geely владеет компанией Lotus. Впрочем, китайская модель несколько крупнее.

Щиток приборов поместили на руль Фото: Geely

Размеры Geely Jiyue Robo X:

длина — 4650 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2700 мм.

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В отделке салона использовали кожу и карбон. Цифровой щиток приборов размещен на руле-штурвале. Спортивные сиденья разделены высокой консолью. Также указано, что суперкар получит инновационный автопилот четвертого поколения, который позволяет водителю не следить за дорогой.

Запас хода авто составляет 650 км Фото: Geely

Характеристики Geely Jiyue Robo X рассекретили лишь частично. Известно, что китайский суперкар получит четыре мотора (по одному на колесо) и сможет разгоняться до сотни за 1,9 с, а его запас хода составит 650 км.

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