Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Автопилот и 1,9 с до сотни: дебютировал первый суперкар Geely (фото)

Geely Jiyue Robo X, Geely Jiyue, Jiyue Robo X, суперкар Geely, электромобиль Geely, электромобиль Geely
Фото: Geely | Двери суперкара поднимаются вверх

Электрический суперкар Geely Jiyue Robo X имеет карбоновый монокок и четыре мотора. Купе способно разогнаться до сотни за 1,9 с и преодолеть 650 км без подзарядки.

На автосалоне в Гуанчжоу презентовали спортивный электромобиль Jiyue Robo X. Первый суперкар от концерна Geely поступит в производство с 2027 года и будет выпущен лимитированной серией из 88 авто. Об этом сообщает сайт Autohome.

суперкар Джили, Geely Jiyue Robo X, Geely Jiyue, Jiyue Robo X, суперкар Geely, электромобиль Geely, электромобиль Geely Fullscreen
Электромобиль способен разогнаться до сотни за 1,9 с
Фото: Geely

Robo X станет флагманом в линейке субаренды Geely Jiyue. Авто отличается агрессивным дизайном с выпуклыми крыльями и тоненькими диодными фарами. Двери поднимаются вверх. В его основе лежит карбоновый монокок, а масса составляет 1850 кг.

суперкар Geely Jiyue Robo X, Geely Jiyue, Jiyue Robo X, суперкар Geely, электромобиль Geely, электромобиль Geely Fullscreen
В основе авто лежит карбоновый монокок
Фото: Geely

Своим силуэтом со сдвинутым вперед салоном купе Jiyue Robo X очень напоминает суперкар Lotus Evija. Очевидно новинку создали на его основе, ведь Geely владеет компанией Lotus. Впрочем, китайская модель несколько крупнее.

салон Geely Jiyue Robo X, Geely Jiyue, Jiyue Robo X, суперкар Geely, электромобиль Geely, электромобиль Geely Fullscreen
Щиток приборов поместили на руль
Фото: Geely

Размеры Geely Jiyue Robo X:

  • длина — 4650 мм;
  • ширина — 2000 мм;
  • высота — 1650 мм;
  • колесная база — 2700 мм.
Важно
Geely и Volvo выпустили электрокроссовер по цене "Дастера" с запасом хода 420 км (фото)
Geely и Volvo выпустили электрокроссовер по цене "Дастера" с запасом хода 420 км (фото)

В отделке салона использовали кожу и карбон. Цифровой щиток приборов размещен на руле-штурвале. Спортивные сиденья разделены высокой консолью. Также указано, что суперкар получит инновационный автопилот четвертого поколения, который позволяет водителю не следить за дорогой.

Jiyue Robo X, суперкар Geely, электромобиль Geely, электромобиль Geely Fullscreen
Запас хода авто составляет 650 км
Фото: Geely

Характеристики Geely Jiyue Robo X рассекретили лишь частично. Известно, что китайский суперкар получит четыре мотора (по одному на колесо) и сможет разгоняться до сотни за 1,9 с, а его запас хода составит 650 км.

Кстати, недавно дебютировал недорогой электрифицированный кроссовер Geely с запасом хода 1400 км.

Также Фокус рассказывал о самом быстром суперкаре Ferrari.