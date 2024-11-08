General Motors припиняють виробництво доступного конкурента BMW X1: відомі причини (фото)

Компактний кросовер Cadillac XT4 випускають із 2018 року і недавно пройшов оновлення. У лінійці марки його замінять одразу дві різні моделі.

Кросовер Cadillac XT4 знімуть із виробництва в січні 2025 року. Нове покоління компактної преміальної моделі не планується. Про це представники концерну General Motors заявили виданню Automotive News.

Основна причина відмови від Cadillac XT4 — різке падіння продажів, навіть попри те, що кросовер суттєво оновили в минулому році. За 9 місяців 2024 року в США продали лише 15 688 цих авто (-11,9% до 2023 року), а в Китаї – 8397 (-44,9%). Модель представлена і в Європі, але там її продажі мізерні.

Попит на модель суттєво впав Фото: General Motors

Ще одна причина припинення виробництва — реконструкція підприємства General Motors в Канзасі, де збирають модель. Із кінця 2025 року там виготовлятимуть новий Chevrolet Bolt.

Хоча новий Cadillac XT4 не планується, наступники в моделі все ж будуть. Зокрема, її замінять доступніший бензиновий кросовер Cadillac GT4 та електромобіль Optiq.

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Cadillac XT4 презентували в 2018 році і на момент дебюту це була найдешевша модель марки. 4,6-метрове авто вартістю від $39 тис. є доступнішим конкурентом Audi Q3 та BMW X1.

Cadillac XT4 оснащений 2,0-літровим 237-сильним турбомотором та 9-ступінчастим автоматом. Привід може бути переднім або повним.

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