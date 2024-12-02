Раскрыто название и подробности нового французского электрокара с запасом хода 750 км (фото)

Электрический кросс-фастбэк DS N°8 отличается обтекаемым силуэтом и авангардным салоном. Запас хода автомобиля достигнет 750 км.

Новый флагманский электромобиль DS назовут N°8. Модель презентуют через несколько недель. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

В DS Automobiles решили ввести новый принцип, по которому моделям будут присваивать названия. Теперь все авто французского премиального бренда будут иметь обозначение "N°" в имени.

DS N°8 отличается стремительным силуэтом Фото: DS Automobiles

Кроме того, рассекретили салон DS N°8. Он выдержан в стилистике концепта DS Mi.21 — с оригинальным четырехспицевым рулем и двумя большими дисплеями. Передние кресла разделены высокой консолью.

Важно

Шик, авангард и 300 сил: тест-драйв нового кроссовера DS7

Ранее частично рассекретили дизайн DS N°8. Электромобиль отличается стремительным силуэтом с аркообразной крышей и тоненькими диодными фарами. Авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,24.

Запас хода электрокара достигнет 750 км Фото: DS Automobiles

Новый DS N°8 построят на платформе STLA Medium, которую также используют кроссоверы Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Напомним, что эти модели предлагаются в версиях мощностью 210-320 сил с батареями на 73 и 98 кВт∙ч. Заявлено, что запас хода DS N°8 достигнет 750 км.

Ранее стало известно, что знаменитый спортивный Citroen 70-х возродят под брендом DS.

Также Фокус рассказывал, что Stellantis выводит на европейский рынок мощный внедорожник.