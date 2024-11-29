На европейский рынок выходит 475-сильный семейный внедорожник из США (фото)

Dodge Durango будет продаваться в Европе исключительно в версии SRT 392 AlcHEMI с 6,4-литровым 475-сильным V8. Большой внедорожник способен разогнаться до сотни за 4,4 с и развить 250 км/ч.

Dodge Durango третьей генерации вскоре снимут с производства, но несмотря на это концерн Stellantis решил вывести его на европейский рынок. Об этом сообщается на его сайте.

В Европу привезут лимитированную партию из 1000 Dodge Durango. Все авто будут доступны в одной версии — SRT 392 AlcHEMI.

5,1-метровый внедорожник предлагают с 475-сильным V8 Фото: Stellantis

Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI — заряженный вариант модели с 6,4-литровым V8 Hemi, который развивает 475 л. с. и 637 Н∙м. Большой 5,1-метровый внедорожник массой более 2 тонн способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Замедляют его тормоза Brembo.

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Новый Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI внешне отличается 20-дюймовыми коваными дисками, черным декором и ярко-желтыми полосами и тормозными суппортами.

Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с Фото: Stellantis

Внедорожник предложат исключительно в шестиместном варианте с отдельными креслами второго ряда. Его салон отделан кожей и карбоном, а оснащение включает трехзонный климат-контроль, камеру, вентиляцию кресел, электроприводы сидений, рулевой колонки и двери багажника.

Кстати, недавно в Dodge Durango появилась 1000-сильная версия, которая стартует до сотни за 2,8 с.

Также Фокус рассказывал, что Stellantis готовит электрический внедорожник Jeep.