Розкрито назву і подробиці нового французького електрокара із запасом ходу 750 км (фото)

Електричний крос-фастбек DS N°8 вирізняється обтічним силуетом та авангардним салоном. Запас ходу автомобіля сягне 750 км.

Новий флагманський електромобіль DS назвуть N°8. Модель презентують за кілька тижнів. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

У DS Automobiles вирішили запровадити новий принцип, за яким моделям присвоюватимуть назви. Тепер усі авто французького преміального бренду матимуть позначення "N°" в імені.

DS N°8 вирізняється стрімким силуетом Фото: DS Automobiles

Крім того, розсекретили салон DS N°8. Він витриманий у стилістиці концепту DS Mi.21 – із оригінальним чотириспицевим кермом та двома великими дисплеями. Передні крісла розділені високою консоллю.

Важливо

Шик, авангард і 300 сил: тест-драйв нового кросовера DS7

Раніше частково розсекретили дизайн DS N°8. Електромобіль вирізняється стрімким силуетом із аркоподібним дахом та тоненькими діодними фарами. Авто має низький аеродинамічний коефіцієнт – 0,24.

Запас ходу електрокара сягне 750 км Фото: DS Automobiles

Новий DS N°8 збудують на платформі STLA Medium, яку також використовують кросовери Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008. Нагадаємо, що ці моделі пропонують у версіях потужністю 210-320 сил із батареями на 73 і 98 кВт∙год. Заявлено, що запас ходу DS N°8 сягне 750 км.

Раніше стало відомо, що знаменитий спортивний Citroen 70-х відродять під брендом DS.

Також Фокус розповідав, що Stellantis виводить на європейський ринок потужний позашляховик.