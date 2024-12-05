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Авто

На ринок виходить стильний електрокросовер від Volvo із запасом ходу понад 700 км (фото)

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Фото: Polestar | Polestar 3 отримав варіант із запасом ходу понад 700 км

Електромобіль Polestar 3 Single Motor Long Range оснащений 299-сильним мотором і великою батареєю на 111 кВт∙год. Він стартує до сотні за 7,8 с і здатен подолати понад 700 км без підзарядки.

Лінійку Polestar 3 2025 поповнила найбільш "дальнобійна" модифікація Single Motor Long Range. Електрокросовер від Volvo надходить у продаж в Європі за ціною від 78 590 євро і є найдоступнішим варіантом моделі. Його подробиці опублікували на сайті Polestar.

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Електрокросовер оснащений 299-сильним мотором
Фото: Polestar

Новий Polestar 3 Single Motor Long Range оснащений одним мотором на задній вісі, який розвиває 299 к. с. та 490 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

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Як і всі електромобілі Polestar 3, одномоторний варіант отримав батарею ємністю 111 кВт∙год. Його запас ходу становить 706 км, тоді як потужніші повнопривідні модифікації здатні подолати 567-636 км без підзарядки. Зарядити електрокар на 80% у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

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У салоны встановлено великий портретний тачскрін
Фото: Volvo

Базовий електромобіль Polestar 3 досить багато оснащений. У його салоні встановлено 14,5-дюймовий портретний тачскрін, також є 20-дюймові диски, тризонний клімат-контроль, панорамний дах, електропакет, камера, підігрів крісел, 300-ватна акустика з 10 динаміками та набір систем безпеки.

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