В Киеве заметили культовый американский внедорожник в ретро-стиле (фото)

Рамный внедорожник Ford Bronco отличается дизайном в духе 60-х годов. Авто оснащено 2,3-литровым 300-сильным турбомотором и имеет полный привод с понижающей передачей.

Related video

В Киеве засветился Ford Bronco 2022 года. Возрожденный рамный внедорожник является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Ford Bronco является конкурентом Jeep Wrangler (и также имеет съемные двери и крышу). Его дизайн выдержан в стилистике первых Bronco 60-х годов, а в основе авто лежит рамная платформа пикапа Ford Ranger.

В салоне Ford Bronco преобладает рубленый стиль. Внедорожник получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин.

Салон Ford Bronco Black Diamond отличается особенной отделкой Ford Bronco Black Diamond Фото: Ford

Конкретно это авто относится к особой версии Black Diamond. Она получила 32-дюймовые внедорожные шины на черных дисках и стальной бампер, а в салоне появились особые отделки и коврики.

Этот внедорожник Ford Bronco Black Diamond оснащен 2,3-литровой турбочетверкой EcoBoost мощностью 300 л. с. Также в линейке есть 2,7-литровый 335-сильный V6 твин-турбо.

Новый Ford Bronco комплектуют 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкое премиальное американское авто 90-х.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли самый мощный пикап Tesla Cybertruck.