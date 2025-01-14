Гость из будущего: представлен впечатляющий электрокроссовер Toyota (фото, видео)

Ателье Modellista выполнило яркий тюнинг Toyota bZ4X. Электрокроссовер отличается футуристической внешностью, а его салон украсили диодными узорами.

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Электромобиль Toyota bZ4X получил оригинальную версию Concept Zero. Кроссовер презентовали на автошоу в Токио. Об этом сообщается на сайте компании Modellista.

Именно это подразделение японского концерна выполнило тюнинг Toyota bZ4X. Дизайн электрокроссовера претерпел существенные изменения и стал более футуристичным — он похож на автомобили из фантастических фильмов.

Дизайн электрокара стал футуристическим Фото: Toyota

В Modellista разработали для Toyota bZ4X выраженный обвес и новые обтекаемые бамперы с диодными полосами подсветкой. Кроме того, установили спойлер на крыше, накладки на оптику и колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

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Салон Toyota bZ4X Concept Zero также украсили оригинальной диодной подсветкой, которая образует узоры. Также несколько изменена внутренняя отделка и добавлены вставки из алькантары.

Диодная подсветка образует узоры Фото: Toyota

Силовая установка осталась без изменений. Полноприводный электромобиль Toyota bZ4X оснащен двумя моторами общей мощностью 218 л. с., а также батареей емкостью 72,8 кВт∙ч. Запас хода составляет 460 км.

Кстати, недавно презентовали недорогой электрокроссовер Toyota с запасом хода до 500 км.

Также Фокус рассказывал, что на автошоу в Токио показали электромобиль Nissan Skyline GT-R.