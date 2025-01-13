Представлен недорогой электрокроссовер Toyota с запасом хода до 500 км (фото)

Электромобиль Toyota Urban Cruiser — компактный 4,3-метровый кроссовер для города. Модель предложат в версиях мощностью от 144 до 184 л. с. с двумя вариантами батареи.

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На автошоу в Брюсселе официально презентовали новый Toyota Urban Cruiser. Компактный недорогой электрокроссовер поступит в производство с августа. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Toyota Urban Cruiser — собрат Suzuki eVitara. У него такой же атлетичный дизайн с раздутыми крыльями и скрытыми ручками задних дверей. От Suzuki авто отличается оформлением передней части в новом стиле Toyota, а также иными фонарями.

Авто создали на базе Suzuki eVitara Фото: Toyota

По размерам электрокар занимает нишу между Toyota Yaris Cross и C-HR, но построен на новой электрической платформе HEARTECT-e.

Габариты Toyota Urban Cruiser 2025:

длина — 4285 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1640 мм;

колесная база — 2700 мм;

клиренс — 180 мм.

На передней панели установили два дисплея Фото: Toyota

В салоне две модели фактически идентичны. Новый Toyota Urban Cruiser получил такие же двухспицевый руль, цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин, как и его собрат. Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку.

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А вот комплектация Toyota Urban Cruiser несколько богаче, чем у Suzuki eVitara. Базовая версия получила 18-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфонов, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Toyota

Электромобиль Toyota Urban Cruiser предложат в переднеприводных версиях на 144 и 174 л. с., а также в 184-сильном полноприводном варианте. На выбор будут доступны батареи емкостью 49 и 61 кВт∙ч, а запас хода составит примерно 400-500 км.

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