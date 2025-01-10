Изменилась до неузнаваемости: дебютировала новая Mazda 6 2025 (фото)

Mazda 6e — обтекаемый заднеприводный литфбэк с богатым оснащением. Электромобиль предложат в версиях на 244 и 258 сил с запасом хода до 552 км.

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Представлена новая Mazda 6e. Модель D-класса начнут продавать на европейском рынке с конца 2025 года по цене примерно от 45 000 евро. О ней рассказали на официальном сайте японского бренда.

Новая Mazda 6e — "глобальная" версия модели EZ-6, которая уже продается в Китае. Четвертое поколение "шестерки" кардинально изменилось и стало электрокаром.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: Mazda

Дизайн Mazda 6e

Электромобиль Mazda 6 2025 — не седан, а лифтбек. К тому же, она несколько крупнее предшественницы.

Размеры Mazda 6e:

длина — 4921 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1485 мм;

колесная база — 2900 мм.

Сзади установили выдвижное антикрыло Фото: Mazda

Лифтбек Mazda 6e отличается обтекаемым дизайном с клиновидным силуэтом. У него длинный капот, изогнутая крыша и укороченная приподнятая "корма". Передняя часть выдержана в традиционном стиле марки. Боковые окна не имеют рамок, а сзади установлено выдвижное антикрыло.

Салон и комплектация Mazda 6 2025 Mazda 6 2025

В салоне установлен скошенный руль, а передние кресла разделены высоким тоннелем. Лифтбек имеет 330-литровый задний и 70-литровый передний багажники.

На передней панели установили два дисплея Фото: Mazda

Новая Mazda 6e получила цифровой щиток приборов, большой 14,6-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Также комплектация включает панорамную крышу, кожаный салон, электропривод кресел, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и аудиосистему Sony с 14 динамиками.

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Новая Mazda 6e, характеристики

Электромобиль Mazda 6e предложат в двух заднеприводных модификациях:

6e — 258 л. с., 7,6 с до 100 км/ч, максимальная скорость 175 км/ч, батарея на 68,8 кВт∙ч, запас хода 479 км;

6e Long Range — 245 л. с., 7,8 с до 100 км/ч, максимальная скорость 175 км/ч, батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 552 км.

Электромобиль богато оснащен Фото: Mazda

Силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью до 200 кВт. В таком режиме пополнить заряд меньшей батареи на 80% можно за 22 минуты, а большей — за 45 минут.

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